假律師自稱離職檢察官 誆委任費107萬元

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名陳姓男子自稱是離職的檢察官，自開律師事務所從事律師工作。陳男父親的江姓友人聽聞陳男的背景，未經查證，將陳男介紹給有委任律師需求的女兒跟弟媳，導致兩人遭詐騙共107萬元。直到她們發現陳男無法講出委任事務的進度後，才驚覺受騙。新北地檢署今偵結，依詐欺取財罪嫌起訴陳男。

檢警查出，江男在未經查證情況下，誤信陳男為律師，且曾任檢察官。江男2016年間，得知弟媳有債務糾紛，想委任律師進行民事事件。陳男當時投資失利，急需用錢，便將計就計，見到江男弟媳後，謊稱自己是律師，可以處理債務問題。

後續陳男都以「陳律師」的line名稱跟江男弟媳聯繫，收取委任費等共37萬元費用。不過，江男弟媳詢問處理進度時，陳男不斷推託，詐騙事宜才東窗事發ㄡ

2018年時，江男女兒想進行借名登記的民事事件，要委託律師處理，也找上陳男。陳男便以調閱地政資料、安排和解庭等名義，要求江男女兒匯款共70萬元。江男女兒一直沒收到訴訟文件及開庭通知，才發現受騙。

不過，偵查時，陳男堅稱沒有說自己是律師，只是收錢協助處理還款、借名登記等事務，且他確實有委託友人進行協商。不過，檢警查出，陳男確實自稱律師，還講委任等費用挪為己用，並未用在民事事件上。

新北地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴陳男，並要求他將詐得金額還出。至於涉及違反修正前的律師法部分，檢方指出，陳男確實未實際進行訴訟，因此給予不起訴處分。

陳姓男子自稱律師，還曾任檢察官，收取委任費等費用107萬元，被害人苦等不到訴訟內容，才發現受騙。圖／聯合報系資料照
陳姓男子自稱律師，還曾任檢察官，收取委任費等費用107萬元，被害人苦等不到訴訟內容，才發現受騙。圖／聯合報系資料照

律師 新北

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