母痛訴遭逆女砍傷一審輕判 地院：口角沒殺人犯意

嘉市黃姓女子去年11月持刀刺母，檢方依殺人未遂罪起訴，法院今年9月改依傷害直系血親尊親屬罪判刑，黃母昨天在網路貼文痛訴輕判，憂女兒危害社會，嘉義地院今天強調是偶發口角，沒殺人犯意。

黃女去年11月持水果刀刺母，黃母身中多刀送醫治療，而嘉義地檢署案發當時以有反覆實施之虞向嘉義地方法院聲請羈押，並依殺人未遂罪起訴黃女，嘉義地院今年9月改依傷害直系血親尊親屬罪判刑1年10個月，檢方已提上訴，目前黃女在押。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏今天接受媒體聯訪表示，檢方雖以殺人未遂案起訴黃女，合議庭也認定黃女的確持水果刀刺傷母親，但透過黃母就醫醫院說明，黃母到院時意識清楚，身上的傷勢未傷及主要臟器。

周俞宏指出，合議庭考量全案為偶發口角，黃女持水果刀揮砍是要驅離母親出房間，並未攻擊致命部位，也沒追上傷害母親，而是待在房間等待警察到場，所以認定沒有殺人犯意，才變更起訴法條，僅構成傷害直系血親尊親屬罪。

周俞宏也說明，黃女雖然抗辯有長期睡眠障礙精神疾病，影響當時的行為和控制能力，但合議庭認為，依據事後精神鑑定結果顯示，黃女不符合刑法19條減輕其刑規定，依法判刑1年10個月。

黃母昨天晚間在臉書（Facebook）「爆料公社」以無助痛心的母親署名貼文，述說女兒在案發時對著她說「要讓她死」，且女兒至今未道歉，還在法院審理庭上請法扶律師以精神狀況有問題為由辯護。

黃母認為一審判決太輕，更憂心女兒出來又再犯的話，責任誰要負責？不只家人怕，社區、大樓管理員都很怕。