社會安全網補破洞　法務部、司法院再辯保安處分合憲性

屏東挖眼案後，引發國內再度重視思覺失調患者潛藏犯罪風險問題。立院司法委員會今再辦「社會安全網破洞」公聽會補漏，但與會法官與法界仍對要維持「保安處分」，推「緊急監護」，還是要廢除「保安處分」，改推「暫時安置」僵持不下。

司法院表示，目前對涉案的精障者，有保安處分可把涉案的精障者送羈押處所，在判決確定前出現治療需求應盡早提供治療；吸毒的人不趕快禁戒可能死亡，因此才有保安處分等規定，精神病患也有強制治療必要。

法務部回應，法治國原則未經鑑定或法院認定不應執行，應採德國暫時安置處分彌補居家制度的不足；檢察官都是訊後後視需要聲請羈押，應該有暫時安置規定彌補羈押制度不足，要撤銷安置也向法院聲請。

對於法務部認定保安處分有違背法治國無罪推定原則，司法院反問，法律是為了社會安全存在，一個人有治療需求，難道要等判決確定後才治療就是法治國精神？保安處分不是新制度，與法務部提出的暫時安置不同。

司法院提醒，德國之所以採暫時安置制度，是因沒有保安處分執行法這麼好的制度，法務部要移植過來也可以，那要把行政、醫學、矯正等規定全面移植，也要先盤點法令、人力資源與物力，而相關制度均由檢察官或所屬的法務單位執行。

東吳大學國際長蕭宏宜表示，暫時安置是強制處分，緊急監護是保安處分，強制處分與保安處分沒有差異，都是在拘束人身自由，拘執在名稱爭辯是「標籤詐欺」，對解決問題沒有助益。

蕭宏宜說，緊急監護被認為是保安處分，如果只當成舉證責任就沒有無罪推定問題，也就是說審判中的舉證責任與暫時安置一點關係都沒有，無罪推定與強制處分也沒有扞格，否則怎麼做預防性羈押？

台灣高等法院法官吳元曜也說，應以比例原則的要求，取代堅持無罪推定原則的立場，要做保安處置前提應在於程序的確保與要件充足，才能兼顧防衛社會安全與保障受處分人權益。