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承恩砂石場「活埋運將」再爆防護設施不足 桃市府將開罰並送辦

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市龜山區承恩砂石場本周二(12日)凌晨4點圍牆倒塌，大量土石朝東萬壽路處崩落，導致計程車司機行經當場遭活埋亡。市府環保局、水務局、地政局、建管處、勞檢處昨聯合稽查承恩砂石場。經發局表示，該砂石場已全場停工，場區內鄰近道路崩落土石均清除，目前市府依照職業安全衛生法，裁處最高30萬元罰鍰，將持續釐清業者責任。

經發局表示，昨稽查時發現場內沉澱池、輸送帶未有護欄及護罩，缺乏安全防護設施，建築物也疑似有違章使用，此外該廠違法占用林業用地、農牧用地、丙種建築用地共1萬8880平方公尺，市府主管機關將依違反職業安全衛生法、建築法、水土保持法、區域計畫法及工廠管理輔導法裁處，並送地檢署偵辦。

經發局表示，聯合稽查小組將針對桃園市內砂石場的土石堆置、建築物結構安全性、鄰接道路安全距離、環境污染、違規占用土地與場區工安管理部分全面清查，違規次數多、改善紀錄不佳者，將勒令停工、甚至撤照或不予換照。

桃園承恩砂石場圍牆倒塌，活埋計程車司機，市府經發局表示，該砂石場已全場停工，場區內鄰近道路崩落土石均清除，目前市府依照職業安全衛生法，裁處最高30萬元罰鍰，將持續釐清業者責任。記者楊湛華／翻攝
桃園承恩砂石場圍牆倒塌，活埋計程車司機，市府經發局表示，該砂石場已全場停工，場區內鄰近道路崩落土石均清除，目前市府依照職業安全衛生法，裁處最高30萬元罰鍰，將持續釐清業者責任。記者楊湛華／翻攝

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