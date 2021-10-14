增設機制防酒駕、無照 北市議員：明知故犯者加重懲處

台北市長柯文哲積極推動共享運具，但交通違規逐年增，北市議員徐弘庭指出，除違停情況最嚴重外，酒駕及無照駕駛也須重視，要求北市交通局及共享運具業者研議，於APP增設管理機制；議員李明賢則說，目前違停3次停權作法太輕微，建議加重懲處，交通局長陳學台表示，將拜會交通部並研議建立資料庫，辨識租賃者是否有駕照。

根據資料指出，北市目前共享汽車有1450輛、共享機車有1萬3556輛，統計今年1月至7月共享運具違規事件，共享汽車違達973件，占45.8％、超速894件，占42.1％、無照駕駛12件、酒駕2件；共享機車違停達4846件，占54.1％、爭道行駛1126件、超速982件、無照駕駛144件、酒駕90件。

徐弘庭表示，加入共享運具APP成為會員、租賃運具前，都需上傳基本資料如駕照等，但酒駕及無照駕駛情況仍很多，北市為了推動共享運具，不但免費提供停車格，還將其納入定期票優惠中，「整個台北都是共享機車的停車場，結果業者居然沒有查核機制？」

徐說，先前有建議，但業者竟回應說「有便利性問題，不方便做系統更改」，北市府給予各種方便，業者卻連基本審查都沒有，酒駕及無照取締數字仍很多，應在APP上增建管理機制，確保駕駛沒有酒駕且有駕照情況下租論，消費者勾選確認符合上述2個條件，卻又發生相關事故，「那就是明知故犯，應該加重刑責」。

議員李明賢指出，共享汽機車違停嚴重，目前業者「累積違停3次停權1個月」做法太過輕微，違規3次已是累犯，建議應採「漸進式」懲處，第1次違規就停權1個月，第3次違規建議永久停權，另車輛久占情況也須重視。

針對共享運具APP管理機制，交通局公運處技正鄭麗淑表示，目前業者營運還在虧損情況，趨向於先擴增會員，但已在APP頁面進行禁止酒駕及無照駕駛宣導，未來也會與業者研議增設管理機制。

至於久占問題，目前規定共享機車不得在同一格位停放逾3天、不得在同一路段連續停放逾3輛或總數逾6輛，若發現會通知業者於4小時內進行調度，若逾時未改，將依規定裁處7500元至1萬5000元。

有關共享機車酒駕及無照問題，陳學台表示，租賃者在申請會員時一定都是有駕照的，但申請到會員後，可能因為違規吊扣駕照3個月，這段期間業者很難發現租賃者無照，之後將去拜會交通部，研議建立資料庫與監理系統連結，提醒業者租賃者有無駕照。