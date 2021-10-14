影／女兒殺傷母親判1年10月 嘉義地院說明判決理由

嘉市黃女去年11月持水果刀刺傷、追殺母親，檢依家庭暴力殺人未遂罪起訴，一審改依傷害直系血親尊親屬罪判刑1年10月，黃女上訴高等法院審理中，黃的母親昨晚上網以「無助媽媽的心痛發文」主題貼文，憂心女兒輕判危害到其他人，嘉義地方法院今說明判決內容，指黃女殺傷母親屬於偶發事件，沒有殺人犯意，才變更起訴法條判刑。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏表示，本案檢察官雖以家暴殺人未遂案起訴黃女，合議庭認定黃女的確持水果刀刺殺砍傷母親，但透過黃母就醫醫院說明，黃母到院時意識清楚，腹壁穿刺傷約1公分，未傷及主要臟器，右手肘及背部的刀傷則深及肌肉層。

合議庭考量本件是偶發口角，黃女持水果刀揮砍是要驅離母親出房間，並沒有攻擊致命部位，之後也沒有再追上傷害母親，而是待在房間等待警察到場，所以認定沒有殺人犯意，才變更起訴法條，認定僅構成傷害直系血親尊親屬罪。

周俞宏也說明，黃女雖然抗辯，有長期睡眠障礙精神疾病，影響當時的行為和控制能力，但合議庭認為，是否有精神障礙為生理原因，是否適用刑法19條減輕其刑或不罰，必須看當時的心理狀態，當時的辨識力和控制能力。