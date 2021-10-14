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地震釀變壓器爆炸害她家變凶宅 台電至少得賠706萬確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

2015年4月間花蓮外海發生芮氏規模6.3強震，不久後台電設在新北市新莊區的一處變壓器爆炸，火勢延燒民宅，屋內的莊姓老翁被燒死；李姓女屋主認為台電疏於保管、讓她房子變凶宅，提侵權行為損害賠償訴訟，索賠975萬元，並要求台電不得在原處設變壓器。一審判台電賠償706萬餘元，雙方皆上訴，高等法院今年初駁回。案經上訴，最高法院駁回確定。

新北市不動產估價師公會鑑定，凶宅貶值了314萬餘元，加計租金損失與修繕費用，台電除應賠償706萬餘元外，自2016年9月起至判決確定之日止，台電還必須按月給付4萬元的房屋租金損失。

李姓女子表示，2014年她買下新莊忠孝街的房子，原本的徐姓、莊姓租客仍繼續居住，但2015年4月20日早上9點多，距房屋不到30公分的亭置式變壓器卻爆炸起火，兩名房客受困，莊姓老翁還喪生。消防署鑑定指變壓器內部絕緣距離不足，發生閃絡而爆炸；李女質疑變電箱挺過1999年的921大地震，而這回北部震度不到4級，變壓器卻出事，認為事故和地震沒關，而是安全措施不當。

李女主張台電應賠償房屋的修繕費用、成為凶宅的交易性貶值與租金損失，求償975萬本息，並要求不得在原處設置變壓器。台電則認為是芮氏規模6.3的強震造成絕緣油外漏，滴落至變電箱下方摩托車而引發火災，而現行法規沒制定亭置式變壓器與住宅的距離規定，強調設置符合一切安全設計。

高院認為，變壓器從1995年即設置，且有內部一次側B套管井絕緣距離不足的缺失，台電用了20年未更新，以致地震時加速劇烈搖晃位移的幅度，在絕緣距離不足的情況下，短路而引起火災。

高院指出，台電是國營事業，在公有土地的道路上設置變壓致相鄰的房子燒毀，依法推定欠缺保管，應負損害賠償責任。經計算，台電應賠償706萬9803元。

至於李女請求台電不得再設置變壓器，因台電有新的保護措施，且依電業法台電為提供人民基本生活所需電力的公用事業，高院不認為這會侵害李女人格權，沒有禁止必要。

最高法院認為二審二審認事用法無違誤，駁回上訴確定。

台電設在新北市新莊區的一處變壓器2015年爆炸，火勢延燒民宅，屋內的莊姓老翁被燒死。李姓女屋主認為台電疏於保管、讓她房子變凶宅，提侵權行為損害賠償訴訟，台北地院判台電賠償706萬餘元。雙方皆上訴，高等法院駁回，並判台電自2016年9月起至判決確定之日止，按月給付李女4萬元。最高法院維持二審見解確定。示意圖。本報資料照片
台電設在新北市新莊區的一處變壓器2015年爆炸，火勢延燒民宅，屋內的莊姓老翁被燒死。李姓女屋主認為台電疏於保管、讓她房子變凶宅，提侵權行為損害賠償訴訟，台北地院判台電賠償706萬餘元。雙方皆上訴，高等法院駁回，並判台電自2016年9月起至判決確定之日止，按月給付李女4萬元。最高法院維持二審見解確定。示意圖。本報資料照片

台電 921大地震

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