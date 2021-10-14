館長嗆「拿刀棍殺國民黨員」 詹江村告他恐嚇結果出爐

「館長」陳之漢不滿國民黨支持包機接武漢台商返國，去年在直播說「如疫情再嚴重，他要帶刀、棍，把國民黨員一個一個殺掉」，桃園市議員詹江村、黃敬平控訴陳恐嚇公眾、公然侮辱等罪嫌；檢方查，陳是探討政府疫情處理，也無明確、具體惡害通知特定人，偵結予以他不起訴處分。

詹等控訴，陳之漢因不滿詹言行，2019年8月起就在網路直播，並以詹詹哥、沾沾、隔壁告我的一元等稱呼，辱罵他垃圾、雜碎、白痴、厚顏無恥及三字經等難聽字眼，詹深感難堪認為名譽遭損，對陳提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。

另外，陳之漢不滿國民黨部分黨員要求政府讓中國大陸武漢地區台商返國，去年2月23日又開直播說「如果疫情再嚴重的話，人如果死很多，大家生意都倒了，我會帶著棍棒跟刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉」，還說「我現在就想這麼做」，認為涉犯恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等罪嫌。

檢方訊時，陳之漢不否認有開直播針砭時事，但堅決否認犯行，辯稱他未提及詹江村姓名，他是在和看直播的觀眾群聊天，因為很多人會開直播罵他，所以稱「隔壁的」是在泛指網路酸民。

陳還說，他2019年2月23日在直播提到疫情部分，是當時疫情嚴重，所以他以敘述故事方式，表達若放台商回來導致疫情擴散，當司法、警政單位甚至他家人全數死亡，已無法治秩序時，他以人性而言會這樣處理，並非要恐嚇他人。

檢方查，詹江村、陳之漢因為媒體中立有所爭執，就算陳將詹的言行作為直播談資，是屬對可受公評的事發表言論，雖用粗俗字眼，但仍是針對媒體議題的具體事實評論，非抽侮辱謾罵詹。

針對陳之漢說「拿棍棒、刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉」，黃敬平向檢方說，他是國民黨員，他聽了感到很害怕。檢方認為，根據開直播內容是探討政府疫情處理，且當時疫情剛爆發，國內熱烈討論台商是否應包機接送返台議題，陳是不滿支持包機返台政黨的政見。