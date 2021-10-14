快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長嗆「拿刀棍殺國民黨員」 詹江村告他恐嚇結果出爐

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

「館長」陳之漢不滿國民黨支持包機接武漢台商返國，去年在直播說「如疫情再嚴重，他要帶刀、棍，把國民黨員一個一個殺掉」，桃園市議員詹江村、黃敬平控訴陳恐嚇公眾、公然侮辱等罪嫌；檢方查，陳是探討政府疫情處理，也無明確、具體惡害通知特定人，偵結予以他不起訴處分。

詹等控訴，陳之漢因不滿詹言行，2019年8月起就在網路直播，並以詹詹哥、沾沾、隔壁告我的一元等稱呼，辱罵他垃圾、雜碎、白痴、厚顏無恥及三字經等難聽字眼，詹深感難堪認為名譽遭損，對陳提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。

另外，陳之漢不滿國民黨部分黨員要求政府讓中國大陸武漢地區台商返國，去年2月23日又開直播說「如果疫情再嚴重的話，人如果死很多，大家生意都倒了，我會帶著棍棒跟刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉」，還說「我現在就想這麼做」，認為涉犯恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等罪嫌。

檢方訊時，陳之漢不否認有開直播針砭時事，但堅決否認犯行，辯稱他未提及詹江村姓名，他是在和看直播的觀眾群聊天，因為很多人會開直播罵他，所以稱「隔壁的」是在泛指網路酸民。

陳還說，他2019年2月23日在直播提到疫情部分，是當時疫情嚴重，所以他以敘述故事方式，表達若放台商回來導致疫情擴散，當司法、警政單位甚至他家人全數死亡，已無法治秩序時，他以人性而言會這樣處理，並非要恐嚇他人。

檢方查，詹江村、陳之漢因為媒體中立有所爭執，就算陳將詹的言行作為直播談資，是屬對可受公評的事發表言論，雖用粗俗字眼，但仍是針對媒體議題的具體事實評論，非抽侮辱謾罵詹。

針對陳之漢說「拿棍棒、刀子，把國民黨員一個一個抓出來殺掉」，黃敬平向檢方說，他是國民黨員，他聽了感到很害怕。檢方認為，根據開直播內容是探討政府疫情處理，且當時疫情剛爆發，國內熱烈討論台商是否應包機接送返台議題，陳是不滿支持包機返台政黨的政見。

檢方也認為，陳在該直播中，未提及詹江村、黃敬平名字，且陳是用假設性用語，沒有具體、明確之惡害通知特定人，然認有恐嚇公眾犯意，偵結予以陳之漢不起訴。

圖為館長陳之漢。圖／取自館長直播畫面
圖為館長陳之漢。圖／取自館長直播畫面

網路直播 疫情 陳之漢 詹江村 恐嚇

延伸閱讀

扯！在桃園掉雨傘得跑台北領 議員盼機捷增設招領站

彭文正判賠館長5萬 辯「不知道被告」聲請傳新生所所長

新北市刑大天花板藏槍毒 檢方不起訴 原因是這個

粉絲癌逝前正在看直播　館長悲慟啜泣：我沒這麼偉大啦！

相關新聞

地震釀變壓器爆炸害她家變凶宅 台電至少得賠706萬確定

2015年4月間花蓮外海發生芮氏規模6.3強震，不久後台電設在新北市新莊區的一處變壓器爆炸，火勢延燒民宅，屋內的莊姓老翁...

女兒殺母親判刑1年10月 母憂輕判：出來危害他人怎麼辦

嘉義市黃姓女子去年11月持水果刀刺傷、追殺母親，警逮捕黃女後，檢訊後依家庭暴力殺人未遂罪起訴，一審判刑1年10個月，黃女...

影／女兒殺傷母親判1年10月 嘉義地院說明判決理由

嘉市黃女去年11月持水果刀刺傷、追殺母親，檢依家庭暴力殺人未遂罪起訴，一審改依傷害直系血親尊親屬罪判刑1年10月，黃女上...

英雄救美救出網路遊戲女玩家 但自己也吃上官司

林男在臉書刊登內容「販售42歲重度SM奴請私訊」媒介小蘋（化名）性交易訊息，並上傳她照片，經鄭男發現小蘋疑似他網路遊...

前同事欠5000元不還 桃園女盜領他五倍券涉3罪法辦

五倍券第一波於本月8日開放領取，桃園市一名女子因前同事欠5000元未還，竟持他的健保卡到超商盜領五倍券，經當事人報警，昨...

長榮二代張國政告「二媽」偷金條 罪證不足不起訴

已故長榮集團創辦人張榮發的三子張國政，指控「二媽」李玉美在他父親重病住院時，偷走保險箱內金條、現金，又盜領存款2000萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。