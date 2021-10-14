起飛前機師突然休克不治 家屬控華航害過勞檢方不起訴

華信航空劉姓機師3年前從越南胡志明市準備起飛返台，卻在機艙突然休克送醫不治，家屬認為謝長期過勞、身心俱疲，控訴華航董事長謝世謙過失致死、傷害致死罪嫌；檢方查，機師派遣是華航航務處負責，劉勤務、休假符合規定，也有依規定體檢，難認謝有何犯行，偵結不起訴。

家屬控訴，謝世謙身為華航總經理，是華航公司機師執勤時間政策決策者，應注意機師出勤、休息時間是否符合規範及機師身體狀況，並隨時採取適當改正、預防措施，卻疏於未注意劉姓機師身體狀況，也認為有基於長期過勞狀態傷害其身體的不確定故意。

家屬認為，謝客觀上可以預見劉姓機師長期過勞可能導致死亡的結果，主觀上卻未預見，長期使劉身心俱疲，劉2018年3月28日駕駛華航子公司華信航空班機，從台中飛往越南胡志明機場，當時準備從返台時於機艙內準備作業，突因心因性休克失去意識。

副機師發現隨即通報送醫，但劉仍不治身亡，因此認為謝涉犯過失致死、傷害致死等罪嫌；檢方訊時，謝世謙堅決否認犯行，辯稱他是華信董事長、法定代理人，航務部交由另名副總，公司是分層負責，機師班表由航務處排班，也都按照法律規定，應該都有充分休息時間。

華航航務處陳姓協理證稱，航務處下有一個組員派遣部，是依據民用航空法及公司內部規定派遣組員，依航空器飛航作業管理規則，民航局會來抽看排班狀況，公司也會報飛行時間、執勤時間給民航局，機師身體狀況要有合格的第一類航空人員體檢執照，並定期體檢。