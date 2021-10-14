成大醫院開刀房喋血傷護理師 體循師今天報到發監執行

成大醫院體外循環師林光宇3年前認為被陳姓女體循師帶頭排擠，他持蝴蝶刀在開刀房刺殺陳女數刀，導致陳女氣血胸、肌腱受損和多處撕裂傷，一審依妨害醫事人員執行醫療業務罪判林1年徒刑，二審改依殺人未遂罪判刑2年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。林光宇今天上午赴台南地檢署報到，他受限於交保條件未能當面向陳小姐道歉，入監前再次向她致歉。

林光宇表示，對於傷害陳小姐一事，他感到非常抱歉，同時，他也希望社會更加重視職場霸凌，減少這類事情發生。他說，今天要進去服刑，在裡面後他會乖乖的，好好的表現，也感謝社會大眾對他的幫助。

至於民事賠償部分，他說，二審判賠150萬元，也未再上訴，已賠償陳小姐。他表示，受限於交保條件未當面向陳小姐道歉，對於傷害陳小姐一事，他感到非常抱歉。

林光宇2018年9月28日被心臟血管外科主任以影響工作團隊氣氛及士氣為由，要求更換辦公室，並詢問他有無離職意願，認為是陳女刻意帶領同儕、影響主管排擠他，而心生不滿。

林光宇同日帶刀到開刀房，此時病患已躺在手術台準備接受冠狀動脈繞道手術，而陳女正在安裝人工心肺機；他質問陳女「為什麼要找我麻煩」，見陳女沒回應，他持蝴蝶刀朝陳女胸腹部攻擊，陳女放聲尖叫跌坐在地，他仍不罷手從後方抱住陳女，再持刀朝胸腹部刺殺。

同開刀房的醫師見狀上前欲奪刀，其他體循師也趁隙拖走陳女要她快跑，林光宇仍企圖從後方追殺，但被醫師拉破褲子而阻止行動；陳女受氣血胸、全身多處撕裂傷等，手術後撿回一命。

林光宇離開開刀房後，把刀放在辦公室桌上稱「陳女被我捅了」，隨即離開醫院，到派出所自首。

台南地方法院一審認為林沒有殺人犯意，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判林光宇1年徒刑；台南高分院二審認為林有殺人犯意，且考量蝴蝶刀殺傷力不輕，林又具有醫療專業背景，卻下手凶狠，改依殺人未遂罪判2年10月徒刑。