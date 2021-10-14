賠償談不攏 發狂「煙火哥」動私刑潑糞誣陷人確診判刑

暱稱「煙火哥」的邱銘祥因女友與藍姓女子有車禍糾紛，今年5月雙北開疫情三級警戒時，散布藍女新冠肺炎確診的假訊息，也朝藍女潑糞、在公路駕車針對藍女乘坐的車子「逼車」報復，台北地方法院判邱有期徒刑10月。

法官審理邱銘祥的3個犯罪行為，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪論罪，各判刑4月，訂應執行刑，應執行刑可易科罰金30萬元。可上訴。

邱銘祥2016年曾另案判刑4月確定、執行完畢，因女友與藍姓被害女子發生交通事故涉訟，心生不滿，2020年1月傳送簡訊恐嚇藍女、半夜至藍女住處燃放爆竹，檢察官已將他起訴，他還是繼續犯案。

檢方指控，2021年5月17日凌晨，邱在藍女新北市新店區住處附近，散發藍女新冠肺炎確診的假傳單。

傳單上寫道：「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路某段某號某樓（藍XX）於2021年5月14日於醫院檢查（COVID-19)自費快篩檢查後確認為陽性反應等云云......」。

稍早，2021年2月1日晚間，藍女在新店區寶興便道UBIKE停靠站，邱銘祥持糞水穢物朝藍女丟擲，再在藍女住處的LINE社區群組留言「剛剛有人掉進糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

此外，2021年4月12日上午，邱看見藍女搭乘兒子開的車要去上班，自駕小客車尾隨在後，沿途超車、驟降車速針對藍女的車「逼車」，並大聲叫囂藍女的名字、朝藍女的車子丟擲東西。

藍女提告，檢方起訴邱3個罪名，求處重刑，法官開庭，邱認罪，依簡易處刑程序審理。