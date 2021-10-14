選擇性執法？斗南鎮農民自救會提告 陳吉仲回應了

斗南鎮農會理事吳錦宗解職案，前台南縣長、律師蘇煥智昨帶領斗南鎮農民自救會，到雲林地檢署按鈴提告農委會主委陳吉仲副主委陳添壽及輔導處長、科長、科員5人，違反農會法第47-3條第一項非法妨害農會選舉；陳吉仲說，會針對農會選舉賄選，會以相關法令遏止。

蘇煥智表示，幾十年來，農會解職都有清楚共識，要判決確定才可解職，農會法46-1條第二項、47條-4明文規定判決確定後，若有緩刑或易科罰金就不得解職，這是法律明文規定；但斗南鎮農會這案子，一起訴就解職，且根據的條文是46條，從來沒有人用46條解職的，這是第一個案例。

蘇煥智說，這次農會選舉中，全國有115件涉及賄選的案例，斗南農會這案件，是唯一一個被解職，也無前例，這案子完全是選擇性的執法，且改變了過去慣例，條文講得很清楚，法律可以適用，農委會故意不適用，且農委會根本沒有權力解職，下周也會到監察院與立法院。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。陳吉仲說，斗南農會選舉有理事賄選，而且已經跟檢調單位自首，而且又確定這樣的一個判刑的時候。其實，針對所有的農會的選舉裡面，只要有因為整個這樣的一個選舉、賄選，那到最後判決，他可能比是四年已經當完了。