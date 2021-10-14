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彰化縣綠營縣議員涉申報助理費不實 今晨10萬元交保

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣民進黨籍賴清美涉嫌申報助理費不實，昨天她和助理被帶到彰化地檢署偵訊，今天上午以10萬元交保候傳。賴清美離開地檢後情緒低落，手機轉入語音信箱，不回應外界。

彰化地檢署襄閱主任檢查察葉建成今天表示，檢察官偵訊後，諭知賴清美以10萬元交保，後續還有相關事證待釐清。

賴清美當選第十六屆至十九屆彰化縣議員，連任4屆，曾任彰化縣議會民進黨黨團總召，她的選區在和美區三鄉鎮（和美鎮、伸港鄉、線西鄉），以外型甜美、服務勤快著稱，她昨天被帶到檢調單位訊問，是和美區第二位涉及助理費申報不實的縣議員，地方上認為可能與第十七屆（含）之前的助理費撥入縣議員帳戶有關。

政界人士指出，縣議員每人每月可有8 萬元助理費，聘用2至4名助理，第十七屆（含）之前的助理費撥入縣議員帳戶，由縣議員轉交給助理，因陸續發生縣議員挪用助理費、申報不實等涉嫌「詐領」現象，第十八屆縣議員的助理費一概改為提報名單到縣議會，縣議會直接核撥到助理帳戶。

到目前為止，彰化縣有6名縣議員因涉及助理費申報不實被檢調調查，其中5人被起訴判刑，和美區6名縣議員之中有2人涉及相關不法，1人已被判。

政界人士說，自從改變助理費領取制度，縣議員幾乎不再「卡」到涉嫌詐領的法律紅線，但難保沒有找人頭當助理，人頭助理領出助理費交給縣議員或轉交被指定者使用，雖然被指定者也幫縣議員做行政工作和跑腿，這種作法仍觸法。

賴清美服務勤快（中），曾任民進黨團總召。記者簡慧珍資料照片
賴清美服務勤快（中），曾任民進黨團總召。記者簡慧珍資料照片

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