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過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

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女兒殺母親判刑1年10月 母憂輕判：出來危害他人怎麼辦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市黃姓女子去年11月持水果刀刺傷、追殺母親，警逮捕黃女後，檢訊後依家庭暴力殺人未遂罪起訴，一審判刑1年10個月，黃女上訴高等法院審理中，黃的母親楊女昨晚上網以「無助媽媽的心痛發文」主題貼文，細數過往傷痛，還憂心如果輕判「女兒再放出來危害到其他人怎麼辦？」

黃的母親楊婦昨晚在臉書社群貼出近2000字長文，敘述女兒因為憂鬱症精神狀況不佳，長期玩3C商品，去年她進女兒房間，要收3C產品、讓女兒吃完藥準備睡覺，但女兒不願把平板交給她、發生爭執，當她坐在女兒床上時，女兒突然從包包拿一把水果刀刺傷她。

楊婦說，女兒先刺傷她腹部，之後又刺傷脖子，她哀求女兒通知父親、讓她送醫，女兒都不願意，還持續追殺她、再次砍傷她後背，最後她逃回房間上鎖，通知小女兒、楊姓丈夫來救援才逃過一劫。

楊婦直言，在加護病房住了一個禮拜，住院半個多月，出院後也花了很多時間復健，不只身體痛、心更痛，因為女兒沒有一句慰問，想到當時苦苦哀求女兒都不肯放過，真的心痛。

楊婦說，本案審理期間她沒有請律師，本來是殺人未遂案，一庭審理時只以一般傷害罪結案，輕判1年10個月，現在繼續上訴高等法院，女兒想藉有病爭取無罪釋放，她心力交瘁，一直看著女兒在法庭上說謊，原本想讓女兒接受應有判決，但事實卻不是如此，女兒還爭取上訴，想爭取無罪釋放。

她說，懷胎10月養育女兒成人，真的無比心痛，只希望女兒好好地反省，擔心二審判得更輕，很怕她出來再繼續傷害家人，尤其是看到最近發生的屏東挖眼案，連所住社區管理員也說，「很擔心…大女兒再放出來危害到其他人怎麼辦？」

楊婦的小女兒也貼文補充，「我媽媽從小就不會溺愛我們…我都是要自己打工賺錢，打工的學費也是就學貸款來的…，所以真的沒有媽媽太寵我們的問題…，我姐姐從小就會跟別人比較，覺得別人家的家庭比較富裕，都可以不用工作，家人都為了她心力交瘁…。」

檢警調查，黃父、楊母與33歲黃姓大女兒同住，去年11月晚間，楊提及黃兒時曾拉妹妹的手放在電鍋蒸氣口，導致妹妹灼傷往事，兩人發生爭執，黃女從皮包拿出水果刀，對母親腹部刺殺，楊婦頭部被砍傷，腹部有穿刺傷，背部也有刀傷，送醫治療後撿回一命，黃女偵訊時坦承犯行，但否認有殺人犯意，檢訊後依涉犯刑法殺直系血親尊親屬未遂罪嫌，屬家庭暴力防治法第2條第2項家庭暴力罪起訴。

黃的母親楊女昨晚上網以「無助的媽媽心痛發文」主題貼文，細數過往傷痛，憂心輕判並貼出1審判決書。記者卜敏正／翻攝
黃的母親楊女昨晚上網以「無助的媽媽心痛發文」主題貼文，細數過往傷痛，憂心輕判並貼出1審判決書。記者卜敏正／翻攝
黃女去年在家刺殺母親被警方帶回偵訊。圖／報系資料照片
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家庭暴力 殺人

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