拒幫路人叫車他4天後因病死亡 店員竟遭家屬求償100萬

桃園某賣場吳姓店員在櫃台結帳時，陳姓男子身體不適上門請求她幫叫計程車，吳以上班不能講電話為由拒絕，陳後來住院4天後死亡，陳母以吳違反救助對她求償100萬元；法院認為，陳、吳素昧平生，且陳本身敗血性休克死亡，難認吳拒幫他叫車與死亡結果有因果關係，予以駁回，可上訴。

陳母主張，兒子2019年7月11日早上8點多路過桃園1間賣場，因為身體不適進入店家，並請求吳女協助聯繫醫護人員，但吳卻以上班期間無法協助，導致兒子未能即時獲得救護，4天後就搶救無效死亡，認為吳有不願意協助有疏失，對她提告求償精神撫慰金100萬元。

吳女抗辯稱，當天在櫃台負責收銀機結帳，陳男走進來要求幫他打電話叫計程車，但公司規定員工結帳過程不得接聽電話，以免影響收銀的正確性，以免和商場、顧客發生不必要爭端，所以她和陳男說櫃台沒有電話可供使用。

吳女還說，她非專業醫護人員，無法僅從和陳男交談短短16秒間，得知他身體有何異狀，難謂她有何過失，且對陳死亡結果也並未具保證人地位，陳是因疾病死亡，其死亡結果與她有無打電話代叫計程車間，兩者並無相當因果關係。

法院查，吳女和陳男素昧平生，吳對於偶然路過進入店內求援的陳，並無因法令或契約之約定、自己危險之前行為、公序良俗而有法律上救助義務，認為陳母控訴吳違反救助義務部分沒有依據。

另根據醫院診斷證明，陳男是因敗血性休克、疑似中暑併肝腎衰竭及糖尿病，7月11日入住加護病房治療，並於7月15日死亡，可見陳死因是本身疾病導致。