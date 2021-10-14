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大姑保管亡弟理賠金未還 柬埔寨弟媳求償獲賠200萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

柬埔寨女子小鈴嫁給台灣郎蔡男，蔡17年前車禍過世，小鈴為求順利通過低收入戶審查，將亡夫死後所領意外保險200萬元交由「大娘姑」小春保管，勞保給付57萬餘元交由小姑小秋保管，前年要求返還款項被拒，請求返還不當得利，大姑否認拿到200萬元，辯稱公公將款項用於照顧小鈴3名年幼子女、及做為生活費，法官不採信，判決「大娘姑」給付小鈴200萬元；至於小姑被求償，法官以小鈴未能證明交付57萬元給小姑，判小鈴敗訴。可上訴。

小鈴（化名）主張，她於1997年間與蔡男結婚，育有3名年幼子女，但好景不常，丈夫於2004年間因故逝世，留有存款200餘萬元及勞保給付57萬7500元。丈夫過世後，她獨力撫養子女，委託村里長協助辦理低收入戶證明。

小鈴求順利通過低收入審查，乃與大姑小春、小姑小秋約定將款項分別寄放在2人處，並於2004年11月間將57萬餘元轉帳至小秋帳戶內，另於同年12月及2005年1月將2筆各為100萬元的款項匯至小春帳戶內。至2009年間，小鈴請求大姑、小姑返還款項，但2人未給付，因此請求返還不當得利。

大姑小春否認收到200萬元，辯稱200萬元業經父親使用扶養小鈴的3名子女生活所需，及供為她的父母生前的醫療、喪葬等費用支出而已無所剩。

證人鄰居的小雪證稱，小鈴的丈夫蔡男車禍過世後，所留3名未成年子女都和公公同住在雲林，小鈴外出工作，當初她曾聽小鈴表示蔡男過世所領到的保險金拿去寄放在「大娘姑」小春處，她也有聽小春講過說小鈴有寄放200萬元在她那邊，因先前有建議父母把保險金要過來，當時是怕小鈴把錢拿走，所以就把錢拿過來，寄放在被告小春這邊，而且為了要養育3名子女，所以錢不能放在小鈴名下帳戶，因為如果錢放在小鈴名下帳戶內，則政府補助就會拿不到。

合議庭以小春未提出確有將小鈴所匯交保管的200萬元，轉付予父親的金流證明；另小鈴的3名未成年子女固有與祖父母同住多年事實，但小春並未舉證證明小鈴曾同意將200萬元款項係供為公婆及3名子女之生活開銷支應使用，也未提出200萬元款項實際支出明細；加以小鈴的子女按月均有領取政府所發給低收入、生活及就學補助，因此判決小春給付小鈴新台幣200萬元。

小鈴的丈夫17年前車禍過世，她為求順利通過低收入戶審查，將亡夫死後她所領的意外保險200萬元交由大姑小春保管，前年要求大姑返還款項被拒，請求返還不當得利，法官判小春給付小鈴200萬元。可上訴。
小鈴的丈夫17年前車禍過世，她為求順利通過低收入戶審查，將亡夫死後她所領的意外保險200萬元交由大姑小春保管，前年要求大姑返還款項被拒，請求返還不當得利，法官判小春給付小鈴200萬元。可上訴。

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