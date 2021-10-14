蛙蛙文創揪團賣口罩害2萬人慘賠 負責人百萬交保

蛙蛙文創負責人張智人涉詐欺百萬交保。記者張宏業／攝影 蛙蛙文創趁新冠肺炎流行期間，廣邀不少公司投資賣醫療口罩，結果接下大量訂單後無法出貨，還私下委託大陸廠商製作劣質口罩，詐欺高達2億元，調查局估計，全台至少2萬人受害；桃園市調查處13日搜索約談負責人張智人、張維倫兄弟共4人到案，台北地檢署複訊後，今晨依反醫療器材管理法命張智人100萬元交保。

至於張維倫則交保30萬元、同案約談被告林潔韵10萬元交保，曾婕琳5萬元交保。

張智人進入地檢署時，被問及有無欺騙投資者，未表示任何意見，張維倫則是用帽子、口罩把頭部包緊緊，低頭走進地檢署，也沒有任何發言。

蛙蛙文創去年在疫情爆發期間，見各地口罩搶購缺貨，認為有商機可圖，陸續透過長榮、華航等知名公司職工福利委員，大力推銷「醫療級口罩」團購，投資金額每筆數千至數十萬不等，但事實上蛙蛙文創所謂的醫療級口罩，很多都來自大陸。

調查顯示，蛙蛙文創在收取款項後發生遲未出貨，或是消費者收到非醫療級口罩，全台各地檢調單位都接獲被害人提告，由於不少要求退款的消費者被跳票，有人直接向法院聲請支付命令，請求蛙蛙文創還錢，號稱史上最大口罩詐騙案。

台北市府消保官原本今年3月要召開大型協調會，沒想到負責人李子斌卻驚傳猝逝，讓消費者非常錯愕。檢調追查，蛙蛙文創口罩工廠設於新竹縣湖口區，雖是合法登記，但產線並未通過衛福部認可，不能生產、販售醫療級口罩，私下向大陸訂貨劣質口罩也觸法。

蛙蛙文創登記資本額為1900萬元，原始股東股權佔1000萬元，前負責人李子斌佔900萬元，但今年2月間，蛙蛙文創內部竟將所有股權移轉給重病的李，最後李因病去世，等於將債務丟給無法負責的人，顯然是惡意倒帳。