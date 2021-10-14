蛙蛙文創口罩吸金害2萬人慘賠 兄弟檔負責人漏夜偵訊

蛙蛙文創去年在新冠肺炎流行期間，廣邀全台各公司投資大做口罩生意，調查局查出，蛙蛙文創未經核准，委託大陸廠商製作劣質口罩，接下大量訂單卻無法出貨，詐欺貨款高達2億元，被害人超過2萬人，號稱史上最大口罩消費糾紛；桃園市調查處13日搜索5處地點，約談負責人張智人、張維倫兄弟檔共4人到案，14日凌晨依違反醫療器材管理法移送台北地檢署，漏夜偵訊。

張智人被問及有無欺騙投資者時，未表示任何意見，至於張維倫則是用帽子、口罩把頭部包緊緊，低頭走進地檢署，也沒有任何發言。

據調查，蛙蛙文創去年在疫情爆發期間，見各地口罩搶購缺貨，認為有商機可圖，從下半年起，陸續透過長榮、華航等知名公司職工福利委員，大力推銷「醫療級口罩」團購，投資金額每筆數千至數十萬不等，但事實上蛙蛙文創購買的口罩不是來自大陸，就是委託國內未經驗證的廠商製作，毫無醫療級效果。

調查顯示，蛙蛙文創在收取款項後發生遲未出貨，或是消費者收到非醫療級口罩，估計約有近2000人受害，全台各地檢調單位都接獲被害人提告，由於不少要求退款的消費者被跳票，有人直接向法院聲請支付命令，請求蛙蛙文創還錢，號稱史上最大口罩詐騙案。

台北市府消保官原本今年3月要召開大型協調會，沒想到負責人李子斌卻驚傳猝逝，讓消費者非常錯愕。檢調追查，蛙蛙文創口罩工廠設於新竹縣湖口區，雖是合法登記，但產線並未通過衛福部認可，不能生產、販售醫療級口罩，私下向大陸訂貨劣質口罩也觸法。