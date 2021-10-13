工程老董欠稅7500萬元 為逃稅用盡手段仍被裁准管收
響泰工程顧問公司滯納2012年稅賦與罰鍰合計8000萬元，被移送法務部執行署新北分署執行，行政執行官通知他到案說明，他供稱一個月最多僅能繳納5萬元，且被管收將無法繼續賺錢繳納，未料新北分署卻查出公司曾於2012年間以2億2000萬元出售不動產權利，且其中獲利8000萬元遭何男私吞，認為何男裝窮逃強制執行，昨天向法院聲請管收3個月獲准。
新北分署指出，響泰公司在1996年以債權人身分，向台北地方法院取得位於新北市新店區一間地下室的不動產權利轉讓證明，之後何男接任響泰公司，2012年10月簽訂協議書，將地下室出售給薛男，雙方約定以2億2千萬元成交，何男卻漏開統一發票，並短漏報所得額度，被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲後追討含漏稅、罰鍰在內共8千萬元。
2016年9月，何男被陸續移送行政執行署新北分署執行，新北分署發現何男名下並無財產，通知他到案說明；何稱他現在從事土地仲介，要有獲利才能繳還欠稅，一個月約可繳納5萬元，便辦理自動繳納，繳交638萬元。
未料新北分署調查後，發現當時響泰公司出售新店不動產所獲利的2億2千萬，其中頭款5千萬竟被何男拿來當成向薛男私人借款的還款，而之後薛男簽發的5千萬元支票、以匯款方式支付3584萬2千元，共計8584萬2千元，幾乎全被何男拿走。
新北分署2017年核發執行命令，扣押響泰公司賣出地下室給薛男的尾款8415萬8千元，命令薛男將押款向給國稅局，薛男卻回絕，逼得行政執行署通知國稅局，向何、薛男兩人提起訴訟。
何男為逃稅不擇手段，竟為此在2018年3月向新北地院聲請調解，和薛男講好，同意將先前不動產的成交額變成1億2000萬元，藉此規避行政執行署扣押剩餘尾款，還向行政執行官稱先前佔為己有的8千萬餘元全拿去繳納個人欠債，拒絕提出具體清償賦稅計畫，讓行政執行官大為光火，當天便聲請管收，經法官審理後認定何男明顯逃避旅行納稅義務，且有隱匿或處分應強制執行的財產，裁定准予管收3月。
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