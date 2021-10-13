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模擬國民法官選任 立委也到場觀摩

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

模擬法庭邀請百位民眾體驗擔任國民法官，立委也到場觀摩。(Photo by 簡嘉佑台灣醒報)
模擬法庭邀請百位民眾體驗擔任國民法官，立委也到場觀摩。(Photo by 簡嘉佑台灣醒報)

司法院於13日舉行模擬法庭，邀請百來位候選國民法官，進行選任程序。現場由檢方、辯方詰問民眾各式問題，考驗候選國民法官們的司法認知。結束後，候選國民法官之一的詹小姐說：樂見國民法官制度順利推行。

立委到場觀摩

立法院司法法制委員會立委吳斯懷、葉毓蘭與江永昌等人出席現場，到場觀摩國民法官模擬過程。葉毓蘭表示，希望國民法官制度成為司法改革的契機，能讓全民更了解司法運作。

「國民法官」新制將於2023年上路，法院預計在此之前舉辦模擬法庭，讓民眾提前理解國民法官的運作模式。原本因疫情自四月暫緩執行。隨著疫情趨緩，台北地院國民法官於13日重新舉行模擬法庭選任程序。

體驗國民法官

每位國民法官在進入模擬法庭的禮堂前，先拿到沉甸甸的資料袋，裡面有審前說明書、審理筆記、選任程序說明書、審理計畫書與評議程序資料，共達114頁的資料與筆記。另附一份模擬法庭預計向國民法官詢問的題目資料。

這次模擬的是審理酒駕造成的公共危險案，檢方與辯方坐在偌大的禮堂前方，向百來位國民法官提問，詢問的題目一共12題。每當提問結束時，國民法官們都會陷入沉思中，大禮堂一片寂靜，僅剩主辦方確認各位國民法官是否回答完畢的聲音。

題目包羅萬象

題目內容包羅萬象，例如「我們現在是不是在臺灣臺北地方法院」、「若你與朋友一同出去喝酒，朋友喝醉了，你會開車或騎車送他回家嗎」、「今天這個案件，如果檢、辨有一方無法完全舉證時，您是否應該對被告做有利的認定」等。

結束後，候選國民法官之一的詹小姐受訪說，台灣恐龍法官事件頻傳、法官個人權利過大，希望民眾能夠參與司法審理過程，所以樂見國民法官制度順利推行。對於整個選任過程有何感受時，她雀躍地說「很不錯的經驗」。

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國民法官 司法院

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