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富士全錄前部長吳經明A二億元 裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。記者張宏業／攝影
台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。記者張宏業／攝影

台灣富士全錄營業本部本部長吳經明利用採購案權限，涉不實交易，造成公司2億多元損失，檢調昨天兵分5路搜索、蒐證，約談8人，今天凌晨依背信等罪聲押吳，台北地院審理，下午裁定吳羈押禁見。

同案吳經明妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠、共犯譚修齊各以30萬元交保；另有周賢良、曾文娟、楊靜芳各以50萬元交保，林珮萱以20萬交保。吳經明收押後，辦案人員擴大追查案情。

檢調人員查出，吳經明等人涉嫌於2013年至2018年間，利用可自行決行採購案的權限，涉及不實交易，公司內部查帳後察覺，向檢調提出檢舉，檢調規畫查案，昨天持搜索票收網。

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