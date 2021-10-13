聽新聞
test
0:00 / 0:00
富士全錄前部長吳經明A二億元 裁定羈押禁見
台灣富士全錄營業本部本部長吳經明利用採購案權限，涉不實交易，造成公司2億多元損失，檢調昨天兵分5路搜索、蒐證，約談8人，今天凌晨依背信等罪聲押吳，台北地院審理，下午裁定吳羈押禁見。
同案吳經明妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠、共犯譚修齊各以30萬元交保；另有周賢良、曾文娟、楊靜芳各以50萬元交保，林珮萱以20萬交保。吳經明收押後，辦案人員擴大追查案情。
檢調人員查出，吳經明等人涉嫌於2013年至2018年間，利用可自行決行採購案的權限，涉及不實交易，公司內部查帳後察覺，向檢調提出檢舉，檢調規畫查案，昨天持搜索票收網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言