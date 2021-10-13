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落實司改 司法官學院：避「恐龍」之譏檢討進場機制

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

考試院正研議法律專業人員資格條例草案，未來法官、檢察官、律師、法制人員養成將「四合一」趨一致；司法官學院院長蔡碧玉今天說，司法官進場制度變革，是回應司改國是會議的決議。

依司改會議決議，法律人才擬一起考試、再行分流，資格考過關後，實習1年先取得律師資格，再透過甄選擔任法官、檢察官或法制人員。

蔡碧玉說，依實務規畫，法律人才考試過關，需參加1年實務學習並及格，這部分教育訓練業務由司法官學院來主責。

法務部長蔡清祥說，司法官學院應加強國家安全議題的探討，學員未來於偵查、審判時才會對國安案件有所了解，除應帶學員去中科院、軍事基地與軍方交流談外，也會強化安排國安有關智庫課程做職前訓練。

司法官學院說，總統蔡英文2015年公布競選政策，指社會用「恐龍」、「奶嘴」形容司法人員，是來自部份司法人員欠缺歷練及能力，必須檢討進場機制，2017年司法改革國是會議後，即做成許多相關決議。

要解決司法官欠歷練的問題，除考試制度的變革，如何讓年輕的學員學習到更多元的觀點、經驗，才是改革重要方向，目前司法官2年職前教育以實務實習為主，另有安排學員去行政機關、民間組織、醫院、民間企業實習。

依統計，2019年司法官學院有2位58期學習司法官被廢止受訓，2021年有1位學員 因學習期間品操不良被廢止受訓資格。

司法官學院還說，近2年與政大法學院、台大法律學院簽訂定學術交流協議，在大學法學院開設檢察實務課程，讓檢察官走進校園，也是回應司改國是會議對大學法學教育改革的決議。

司法官學院教學組組長柯宜汾說明教學業務。記者王聖藜／攝影
司法官學院教學組組長柯宜汾說明教學業務。記者王聖藜／攝影
司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜／攝影
司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜／攝影

司法改革 檢察官

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