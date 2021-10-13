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警務員承辦遺失物A走2萬現金 認罪：怕影響年度考績

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警察局北投分局王姓警務員，2019年9月至12月間，承辦遺失物業務時，涉嫌12度利用職務偽造文書，隱瞞長官直接結案，再私下通知民眾處理遺失物，遭依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物等罪起訴。王男今天在法庭上坦承，深怕12件遺失物過期影響年度考績，才會一時糊塗犯案，很懊悔愧疚。

留職停薪的王男，今天在法庭說「我承認犯罪」，雙手緊拿著筆記本，謹慎地說出上頭記載的文字。他稱，108年度刑案嘉獎121次、記功2次，深怕年度考績會前功盡棄，9月起才承辦遺失物業務，深怕案件過期會影響年度考績，才會犯案，犯後非常懊悔愧疚，請求庭上給予自新機會。

辯護人為前特偵組檢察官張進豐，他則稱，王男在偵查中自白，並繳回全數犯罪所得21304元，金額低於5萬元，盼能依法減刑2次。王男從警擔任刑事人員，認真、勤勉、兢兢業業、戮力從公，108年度上半年獲得超過百支記功嘉獎，從警以來獲得超過4百件嘉獎。

辯護人稱，這12次的犯行，因上級額外給予拾得物工作，時間點為在108年度9月至12月間，因拾得物超過時間公告會被記過，王男深怕前功盡棄，才會一時糊塗，私下與失主和拾得物者聯繫，且也有交付物品，請求合議庭考量犯案動機、犯罪模式，私下處理遺失物危害不大等，依照刑法59條情堪憫恕給予第三次減刑，並考量犯後態度良好，坦承犯行，從警以來沒有其他過失，節省司法資源等，給予緩刑自新機會。

公訴檢察官稱，被告12次犯行被害個體不同，請分論併罰，科刑部分，檢方則痛批他敗壞官箴，嚴重破壞警察同仁共同維護的公正及廉潔形象，有愧功獎，請考量其犯後態度等處以適當之刑。審判長諭知，全案今年11月10日下午5點宣判。

全案起訴指出，王姓警務員負責北投分局遺失物業務，涉嫌趁職務之便侵占民眾拾得現金2萬多元，以偽造不實便簽、函文、不實登載拾得人姓名，使不知情主管准以結案，其中3件有交還拾得現金，其餘9件21304元未交還，遭警方送辦。檢方偵辦時，有拾得人稱，在王男的住處領回現金，且現金態樣與當初拾得不同。

台北市警察局北投分局王姓警務員遭依貪汙罪嫌起訴，目前留職停薪。記者蕭雅娟／攝影
台北市警察局北投分局王姓警務員遭依貪汙罪嫌起訴，目前留職停薪。記者蕭雅娟／攝影

警察 檢察官

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