國民法官112年上路 台北地院模擬酒駕致死案開庭

國民法官新制將於112年上路，台北地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，審理一件酒駕致死案件。模擬法庭上午進行國民法官選任等流程，下午展開審理程序，檢辯攻防激烈。

北院今天起到15日舉行第一輪次第三場次國民法官模擬法庭及交流座談會，今天到場觀摩的包括立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭、立委黃世杰、江永昌、吳斯懷、司法院秘書長林輝煌、法務部次長蔡碧仲、台北地檢署檢察長林邦樑、台北律師公會理事長尤伯祥等人。

北院院長黃國忠致詞時表示，國民法官新制將於民國112年上路，新制與現行刑事訴訟程序有很大的不同，在正式運作前，希望藉由國民法官模擬法庭，從中累積經驗找到問題並解決問題，使國民法官新制實施時能順利接軌。

林輝煌則指出，他代表司法院感謝所有參與人員能在日常繁重的工作外，排除萬難全力投入，熱情協助與無私付出，希望藉由模擬法庭透明的活動，讓人民感受到司法的溫度，再將這難得的體驗傳遞給親友，加深人民對司法的信心。

葉毓蘭表示，國民法官新制是一個重要的契機，讓人民聲音進入司法程序，在追求司法獨立的同時也能恪守司法正義，司法程序因有國民法官的參與而更加透明，在新法上路前，希望一切已經完備，呼籲大家支持國民法官新制，讓台灣成為一個真正的法治國家。

今天的模擬法庭活動，上午是國民法官選任程序，中午前完成全體訊問、個別訊問及電腦隨機選出國民法官、備位國民法官、國民法官宣誓及審判長審前說明等程序。下午則展開審理程序，由檢辯雙方上場進行攻防。

北院指出，模擬法庭明天將進行審理程序中關於證人訊問及被告訊問等重要程序，最後進行評議及宣判。15日上午預定由院長黃國忠主持交流座談會，邀請學者、專家講評這次的模擬程序，並與審檢辯、國民法官、候選國民法官等就相關的議題進行交流與討論。