聽新聞
test
0:00 / 0:00
前資訊公司主管涉掏空案 北檢聲押獲准
前台灣富士全錄部長吳姓男子任內涉嫌進行不實交易，導致公司損失約新台幣2億元；台北地檢署昨天約談吳男到案，漏夜偵訊向法院聲請羈押。台北地方法院今天裁定羈押禁見。
檢調獲報，吳男於民國102年至107年間，涉嫌多次利用採購權限，與合作廠商聚碩公司進行軟體等商品的不實交易，導致公司誤認真有交易而付款，部分款項回流吳男手中。
檢調認為，吳男被控製作不實交易導致公司受有約2億元的損害，涉嫌刑法背信、業務上登載不實、商業會計法開立不實憑證等罪。
聚碩公司今天發布重大訊息指出，檢調單位因他人案件至該公司進行調查事宜。公司於調查過程中全力配合並提供一切必要資料。
台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索，並約談吳男等8人到案。檢察官訊後認為吳男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。吳男的妻子、妹妹各以30萬元交保，其餘被告分別以20萬元至50萬元不等金額交保。
台北地方法院下午召開羈押庭後，認定吳男有勾串之虞，裁定羈押禁見。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言