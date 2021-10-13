前資訊公司主管涉掏空案 北檢聲押獲准

台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。記者張宏業／攝影

前台灣富士全錄部長吳姓男子任內涉嫌進行不實交易，導致公司損失約新台幣2億元；台北地檢署昨天約談吳男到案，漏夜偵訊向法院聲請羈押。台北地方法院今天裁定羈押禁見。

檢調獲報，吳男於民國102年至107年間，涉嫌多次利用採購權限，與合作廠商聚碩公司進行軟體等商品的不實交易，導致公司誤認真有交易而付款，部分款項回流吳男手中。

檢調認為，吳男被控製作不實交易導致公司受有約2億元的損害，涉嫌刑法背信、業務上登載不實、商業會計法開立不實憑證等罪。

聚碩公司今天發布重大訊息指出，檢調單位因他人案件至該公司進行調查事宜。公司於調查過程中全力配合並提供一切必要資料。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索，並約談吳男等8人到案。檢察官訊後認為吳男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。吳男的妻子、妹妹各以30萬元交保，其餘被告分別以20萬元至50萬元不等金額交保。

台北地方法院下午召開羈押庭後，認定吳男有勾串之虞，裁定羈押禁見。