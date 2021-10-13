蛙蛙文創爆醫療詐欺2億 調查局搜索約談負責人

蛙蛙文創因口罩延遲出貨及退費引發爭議。圖／聯合報系資料照

蛙蛙文創公司遭爆口罩延遲出貨及退費爭議，調查局查出，蛙蛙文創實際負責人張智人未經核准，擅自製造及販售醫療口罩，詐取貨款2億元，桃園市調查處今天兵分5路搜索，約談張男等4人到案，晚間將依違反醫療器材管理法及詐欺罪移送北檢，不排除強制處分。

時代力量立法院黨團曾召開記者會，指蛙蛙文創公司從去年下半年起，就陸續向各大公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，卻在收取款項後發生遲未出貨或消費者收到非醫療級口罩的狀況。

據調查，蛙蛙文創口罩的消費糾紛遍及全台，僅台北市政府即受理申訴約1千多人，實際參與調解500多件。今年初還傳出負責人李子斌的死訊，引起受害者恐慌，擔心追債無門。

蛙蛙文創因口罩延遲出貨及退費引發爭議，台北市法務局曾為此舉行調解會。圖／聯合報系資料照

衛福部食藥署則指出，蛙蛙文創沒有申請GMP查廠，涉及刑法問題，如果涉嫌冒用其他廠商許可證，可能違反藥事法第86條「擅用或冒用他人藥物之名稱、仿單或標籤」。

蛙蛙文創表示，該公司去年4月23日取得台北市所核准販賣藥商許可執照後，同年6至9月接獲消費者2萬2千箱訂單，至今年1月為止，已完成交貨或已退還訂金者，共計約1萬8千餘箱，均有訂貨單及出貨證明單據及退款證明可稽。