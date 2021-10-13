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追討拉法葉不法所得 最高法院准沒收4.8億美元本金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

喧騰一時的拉法葉購艦弊案，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外犯罪所得，最高法院2017年已裁准本金3億1253萬美元確定，今再裁准本金1億7465萬美元。圖／聯合報系資料照片
喧騰一時的拉法葉購艦弊案，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外犯罪所得，最高法院2017年已裁准本金3億1253萬美元確定，今再裁准本金1億7465萬美元。圖／聯合報系資料照片

喧騰一時的拉法葉購艦弊案，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外犯罪所得，最高法院2017年已裁准本金3億1253萬美元確定，今再裁准本金1億7465萬美元，共計本金4億8719萬美元已確定沒收，其餘孳息部分發回台灣高等法院更裁。

汪傳浦被控和海軍前上校郭力恆在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦案中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元定讞，目前已假釋出獄；汪因在尹清楓命案發生不久即出境遭通緝，2015年在倫敦因病死亡，刑事獲判公訴不受理。

2016年刑法沒收新制上路，檢方對汪傳浦妻子葉秀貞與四名子女、設立的公司聲請單獨宣告沒收，本金部分扣除郭力恆已被執行的犯罪所得後，共計4億8719萬美元，此外還有巨額孳息。

最高法院2019年裁定沒收犯罪所得3億1253萬美元確定，另本金1億7465萬美元及孳息發回高等法院更為裁定；高院更一審今年7月裁定准許檢方沒收本金加孳息共5億2074萬8645.83美元。

最高法院今再裁准本金1億7465萬美元，但孳息部分，認為更一審依倫敦銀行同業拆放利率計算孳息方式有違誤，撤銷發回高院更為裁定。最高法院今裁定後，代表檢方聲請沒收本金共4億8719萬美元已全部裁准確定。

汪傳浦。圖／聯合報系資料照片
汪傳浦。圖／聯合報系資料照片

拉法葉 倫敦 特偵組

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