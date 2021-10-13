桃園女刺死男友自己嚇到漏尿 遭殺人起訴求法院判無罪

桃園李姓女子涉嫌持刀刺死張姓男友，檢方依家暴殺人罪嫌起訴她；桃園地院今辯結，李說自己真的沒有殺人犯意，也很傷心、遺憾請求法院判她無罪，李的辯護人說，李長期遭張男家暴，案發當天甚至嚇到漏尿，但檢方認為李犯後否認、態度不佳，請求從重量刑，法院諭知12月3日宣判。

檢方起訴指出，李女（52歲）今年2月20日晚上7點多在南華街住處遭張男（54歲）毆打、辱罵，2人當時都有喝酒，李拿酒瓶、水桶丟擲張，還跑進房間取出1把水果刀朝張身體揮舞，最後1刀刺進張肚子，李還繼續拿酒瓶砸他頭，張腹部傷口深達15.5公分，腸道釀大出血死亡。

法院為釐清李女有無構成自首，今勘驗電話報案紀錄發現，李打給消防員說「那個人捅了我好幾下」、「又捅了自己好幾刀」，「失血了」等語。另根據李案發後照片，李的辯護人認為她當時因驚嚇有漏尿狀況，且她2017年起就遭張男家暴通報紀錄。

公訴檢察官指出，根據法醫鑑定結果，張男腹部遭刺穿大出血，實難想像若非李主動桶刺，否則難以造成如此嚴重傷勢，且張男傷口深度甚至比刀刃長，並非李辯稱張男主動衝向她才造成，也非她所稱正當防衛。

檢察官還說，李女行刺後還拿酒瓶砸張的頭，可見她是為洩憤，且她是智識正常成年人，明知人體腹部有臟器若遭尖銳物刺穿恐致命，卻仍持刀行刺，可預見恐造成張男死亡，對於結果也不違背其本意，認為李有殺人不確定故意。

李的辯護人則爭執死者刀傷，認為依據傷口創徑，應是張男衝向李，而非李主動朝張行刺，且張其餘傷勢都是淺層傷口，李案發時甚至被嚇到漏尿，可見是遭受多大恐懼，加上李長期蒙受張男家暴，因不堪遭毆打才正當防衛。

檢察官最後論告表示，李女犯後否認、態度不佳，請求從重量刑。張男家屬的告訴代理人也說，李一再辯稱自己沒有殺人犯意，毫無悔意，同樣求處從重量刑。