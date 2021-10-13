快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園女刺死男友自己嚇到漏尿 遭殺人起訴求法院判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓女子涉嫌持刀刺死張姓男友，檢方依家暴殺人罪嫌起訴她；桃園地院今辯結，李說自己真的沒有殺人犯意，也很傷心、遺憾請求法院判她無罪，李的辯護人說，李長期遭張男家暴，案發當天甚至嚇到漏尿，但檢方認為李犯後否認、態度不佳，請求從重量刑，法院諭知12月3日宣判。

檢方起訴指出，李女（52歲）今年2月20日晚上7點多在南華街住處遭張男（54歲）毆打、辱罵，2人當時都有喝酒，李拿酒瓶、水桶丟擲張，還跑進房間取出1把水果刀朝張身體揮舞，最後1刀刺進張肚子，李還繼續拿酒瓶砸他頭，張腹部傷口深達15.5公分，腸道釀大出血死亡。

法院為釐清李女有無構成自首，今勘驗電話報案紀錄發現，李打給消防員說「那個人捅了我好幾下」、「又捅了自己好幾刀」，「失血了」等語。另根據李案發後照片，李的辯護人認為她當時因驚嚇有漏尿狀況，且她2017年起就遭張男家暴通報紀錄。

公訴檢察官指出，根據法醫鑑定結果，張男腹部遭刺穿大出血，實難想像若非李主動桶刺，否則難以造成如此嚴重傷勢，且張男傷口深度甚至比刀刃長，並非李辯稱張男主動衝向她才造成，也非她所稱正當防衛。

檢察官還說，李女行刺後還拿酒瓶砸張的頭，可見她是為洩憤，且她是智識正常成年人，明知人體腹部有臟器若遭尖銳物刺穿恐致命，卻仍持刀行刺，可預見恐造成張男死亡，對於結果也不違背其本意，認為李有殺人不確定故意。

李的辯護人則爭執死者刀傷，認為依據傷口創徑，應是張男衝向李，而非李主動朝張行刺，且張其餘傷勢都是淺層傷口，李案發時甚至被嚇到漏尿，可見是遭受多大恐懼，加上李長期蒙受張男家暴，因不堪遭毆打才正當防衛。

檢察官最後論告表示，李女犯後否認、態度不佳，請求從重量刑。張男家屬的告訴代理人也說，李一再辯稱自己沒有殺人犯意，毫無悔意，同樣求處從重量刑。

李女則請求法院諭知她無罪，還說自己年紀大，常看電視新聞，自己是為阻止張男施暴才防衛，但也很對不起張及其家人、小孩，也不希望發生這種憾事，也感到很傷心，但她不知該如何表達，只能說對不起；審判長諭知全案12月3日宣判。

李女涉嫌持刀刺死張姓男友，事發後自己嚇到漏尿，檢方依殺人罪嫌起訴他，法院12月3日宣判。圖／報系資料照
李女涉嫌持刀刺死張姓男友，事發後自己嚇到漏尿，檢方依殺人罪嫌起訴他，法院12月3日宣判。圖／報系資料照

殺人 檢察官

相關新聞

追討拉法葉不法所得 最高法院准沒收4.8億美元本金

喧騰一時的拉法葉購艦弊案，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外犯罪所得，最高法院2017年已裁准本金3億1253萬美...

蛙蛙文創爆醫療詐欺2億 調查局搜索約談負責人

蛙蛙文創公司遭爆口罩延遲出貨及退費爭議，調查局查出，蛙蛙文創實際負責人張智人未經核准，擅自製造及販售醫療口罩，詐取貨款2...

桃園女刺死男友自己嚇到漏尿 遭殺人起訴求法院判無罪

桃園李姓女子涉嫌持刀刺死張姓男友，檢方依家暴殺人罪嫌起訴她；桃園地院今辯結，李說自己真的沒有殺人犯意，也很傷心、遺憾請求...

17年前捲鬥毆打死人...劉正富無罪又翻盤 判決理由曝光

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞，...

聲請釋憲的前法官張淵森 認強制工作若廢除量刑會提高

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例的強制工作規定，引發一罪二罰、

資深名模「何墨寒」侮辱新人應該去吃屎 判拘20日

資深名模、風暴國際公司負責人陳文文，與旗下模特兒張迎盈發生爭執，在辦公室內公然開嗆稱張女「就該吃屎」等，被訴公然侮辱罪；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。