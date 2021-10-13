聲請釋憲的前法官張淵森 認強制工作若廢除量刑會提高

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例的強制工作規定，引發一罪二罰、

侵害人性尊嚴及人身自由等違憲爭議，憲法法庭昨天言詞辯論釋憲聲請案。聲請釋憲的法官之一，目前已轉任律師的張淵森認為強制工作違反一事不二罰，違憲而應予廢止。強制工作若遭廢除，猜測法官在該類案件中的量刑很可能會略為提高。此部分的趨勢值得後續觀察。

前台中地院法官張淵森，8月間轉業律師，張在擔任法官期間針對強制工作聲請釋憲，他表示憲法法庭的辯論中，大多數的鑑定人及司法院都認為強制工作違反一事不二罰，違憲而應予廢止。

實際上強制工作兼有透過隔離而實現社會防衛、對犯罪者為矯治及威嚇，使其不敢再犯，及培養犯罪者工作習慣的目的，與以刑罰將犯罪者關在監獄的目的是相同的。在判決的刑度之外，另立強制工作制度來拘束人身自由，顯然是對同一個犯罪行為處罰了兩次。

張淵森認為強制工作若遭大法官宣告違憲而廢除，通案一律提高法定刑不是合理的作法。