資深名模「何墨寒」侮辱新人應該去吃屎 判拘20日

資深名模、風暴國際公司負責人陳文文，與旗下模特兒張迎盈發生爭執，在辦公室內公然開嗆稱張女「就該吃屎」等，被訴公然侮辱罪。示意圖／Ingimage

資深名模、風暴國際公司負責人陳文文，與旗下模特兒張迎盈發生爭執，在辦公室內公然開嗆稱張女「就該吃屎」等，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理，判決陳女拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

現年51歲的陳文文曾以「何墨寒」為藝名在凱渥公司擔任模特兒，是台灣最早接觸國際品牌的第一批資深模特兒；名模林熙蕾、蔡淑臻等都曾向她習藝，後來退居幕後專心培育新人。

檢方指控，陳文文2020年9月17日因公司業務與張迎盈爭執，對張女公然辱罵「你就應該吃屎」、「fuck you」、「愚昧就是愚昧」、「笨蛋就是笨蛋」，張女報警，陳女被台北市警中山分局移送、查辦。

檢察官偵辦，對陳文文聲請簡易判決處刑，法院開審查庭，陳女自白，法官認為陳女犯刑法公然侮辱罪。

判決說，陳文文認罪，考量她生活狀況、智識程度、犯後態度與告訴人所受損害，以及陳女未賠償告訴人等，判她拘役20日。