萬華分局員警讓毒販脫逃 檢方處分緩起訴

近年來，我國在菸害防制上愈來愈嚴格，由於許多公共場所均禁菸，所以我們愈來愈少看到他人在外吞雲吐霧的情景。原以為在長期菸害防制政策下，吸菸人口比例會下降，但近幾年忽然興起的電子煙潮流，卻是股不得不重視的趨勢。

2021-10-13 14:26