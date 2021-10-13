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萬華分局員警讓毒販脫逃 檢方處分緩起訴
台北市警局萬華分局偵查隊陳姓偵查佐及金姓隊員，為避免案件拖太久而遭稽核，涉塗改3件副分局長核稿公文的日期；另金男戒護毒犯時，竟擅自解開手銬島導致毒犯脫逃，台北地檢署考量2員警認罪，依變造公文書、過失致脫逃等罪處分緩起訴，各須支付國庫3萬及3萬5000元緩起訴處分金。
檢方調查，陳姓偵查佐去年4月承辦一起妨害電腦使用案件時，擅自將副分局長核稿、決行的日公文書日期，從4月9日塗改為4月4日；另在去年8月承辦一起詐欺案件時，將公文書日期從8月17日塗改為8月14日。
金姓警員前年11月承辦一起侵占案件時，涉嫌將公文書核稿及決行日期，從去年2月11日，塗改為2月9日。
另外，金姓警員今年1月13日押解瞿姓毒犯時，擅自解開毒犯手銬，導致毒犯趁機脫逃，4個小時後才將毒犯逮回，涉及過失致脫逃罪。
脫逃罪屬於屬於刑法上不純正身分犯，刑法第163條規定，公務員縱放職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，處1年以上7年以下徒刑，因過失者，處6月以下徒刑。
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