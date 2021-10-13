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置換輸尿管沒拿到保險金 大腸癌患者告保險公司贏了！
李姓男子因大腸癌的併發症多次置換輸尿管內管，向投保的全球人壽申請理賠遭拒，他不服提民事訴訟要求全球人壽給付5次保險金共100萬元，台北地方法院判全球人壽敗訴，應全額給付保險金，可上訴。
李主張，他2007年2月中旬向全球人壽投保防癌終身保險，契約期間被診斷罹患大腸癌，而治療後引發輸尿管狹窄，需要置換輸尿管，他自2014年開始共有11次置換手術，但全球人壽卻拒付其中5次保險金共100萬元，提告要求保險公司給付。
全球人壽抗辯，李置換輸尿管內管，並非治療「癌症」或「癌症引起的病發症」，而是為「治療癌症所引起的併發症」，置換輸尿管，不屬於手術，公司無需理賠保險金。
法院認為，保險契約記載「此癌症所引起的併發症」，應包括治療所引起的併發症或後遺症；又一般人願意額外支出保險費投保癌症險，即預期「癌症本身」、「癌症引起的併發症」及「治療癌症引起的併發症」都在保障範圍。
判決指出，全球人壽身為具規模大型保險公司，有比民眾較充分的資訊、精算能力和法律知識預作評估，若有意排除「治療併發症」，應在契約中以文字清楚載明，例如「限於癌症本身」等語，來控制理賠保險金的金額。
法院指出，李罹患大腸癌後，因腰痛就診發現輸尿管狹窄，根據檢查結果，輸尿管狹窄應與大腸癌放射治療後遺症有關，因此有必要置換輸尿管內管，且有全身麻醉，實際上得歸類為手術，因此判全球人壽應給付100萬元保險金。
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