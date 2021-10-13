快訊

第12輪疫苗開放全年齡 分流預約、施打時程2張圖一次看懂

AZ再到貨136萬 陳時中：滿足所有AZ第二劑接種者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

置換輸尿管沒拿到保險金 大腸癌患者告保險公司贏了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子因大腸癌的併發症多次置換輸尿管內管，向投保的全球人壽申請理賠遭拒，他不服提民事訴訟要求全球人壽給付5次保險金共100萬元，台北地方法院判全球人壽敗訴，應全額給付保險金，可上訴。

李主張，他2007年2月中旬向全球人壽投保防癌終身保險，契約期間被診斷罹患大腸癌，而治療後引發輸尿管狹窄，需要置換輸尿管，他自2014年開始共有11次置換手術，但全球人壽卻拒付其中5次保險金共100萬元，提告要求保險公司給付。

全球人壽抗辯，李置換輸尿管內管，並非治療「癌症」或「癌症引起的病發症」，而是為「治療癌症所引起的併發症」，置換輸尿管，不屬於手術，公司無需理賠保險金。

法院認為，保險契約記載「此癌症所引起的併發症」，應包括治療所引起的併發症或後遺症；又一般人願意額外支出保險費投保癌症險，即預期「癌症本身」、「癌症引起的併發症」及「治療癌症引起的併發症」都在保障範圍。

判決指出，全球人壽身為具規模大型保險公司，有比民眾較充分的資訊、精算能力和法律知識預作評估，若有意排除「治療併發症」，應在契約中以文字清楚載明，例如「限於癌症本身」等語，來控制理賠保險金的金額。

法院指出，李罹患大腸癌後，因腰痛就診發現輸尿管狹窄，根據檢查結果，輸尿管狹窄應與大腸癌放射治療後遺症有關，因此有必要置換輸尿管內管，且有全身麻醉，實際上得歸類為手術，因此判全球人壽應給付100萬元保險金。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

保險 癌症 大腸癌

延伸閱讀

陰莖長痘痘大囊腫 手術切除 尿尿分岔怒告醫師

NBA／霍頓-塔克完成手術 湖人再簽回唐布亞填補空間

疫情影響4大癌症篩檢數破一成 奇美醫辦篩檢送禮卷促銷

龍劭華糖尿病纏12年 保險公司「拒絕往來戶」之一如何規劃保險？

相關新聞

TOYZ販毒遭送辦 律師：販賣電子菸彈恐同罪

近年來，我國在菸害防制上愈來愈嚴格，由於許多公共場所均禁菸，所以我們愈來愈少看到他人在外吞雲吐霧的情景。原以為在長期菸害防制政策下，吸菸人口比例會下降，但近幾年忽然興起的電子煙潮流，卻是股不得不重視的趨勢。

置換輸尿管沒拿到保險金 大腸癌患者告保險公司贏了！

李姓男子因大腸癌的併發症多次置換輸尿管內管，向投保的全球人壽申請理賠遭拒，他不服提民事訴訟要求全球人壽給付5次保險金共1...

社區住戶持棍互毆 起因竟是不滿雙方愛犬發情交配

台南市謝姓男子夫婦去年4月24日晚間11時24分與社區大樓許姓主委夫婦因雙方飼養的愛犬發情交配，發生口角爭執，謝妻火大朝...

模擬法庭審酒駕致死案 法官、檢察官、律師一起學習

台北地方法院今天恢復舉辦國民法官模擬法庭，司法院秘書長林輝煌致詞說，程序唯有透過模擬找出盲點並且解決，才是務實做法，台北...

拒二次酒測還撞傷警 27萬罰單因非酒測指定地獲撤銷

台北市李姓男子去年3月開車行經內湖巷口遇上警方酒測臨檢，酒測雖通過，惟警員見他沒穿上衣，又疑似有酒味，考量「酒精檢知器」...

人夫不知妻腹中胎兒是誰的 向小王求償獲賠50萬

男子阿雄與妻子小蘋結婚1年餘，小蘋與陸男密切交往，經陸妻發現後，陸坦承與小蘋發生性關係，而小蘋懷孕無法確認腹中胎兒是阿雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。