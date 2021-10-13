社區住戶持棍互毆 起因竟是不滿雙方愛犬發情交配

台南市謝姓男子夫婦去年4月24日晚間11時24分與社區大樓許姓主委夫婦因雙方飼養的愛犬發情交配，發生口角爭執，謝妻火大朝狗狗丟安全帽、棍子，要讓牠們分開，卻因雙方爭吵聲過大，影響蔡姓住戶睡眠，蔡男持鋁棒到場，朝謝男左側髖部毆擊，致髖部挫傷及左手擦傷，謝男憤而提告，蔡男否認出手打人，不為法官所接受，台南地院認他犯傷害罪，處拘役30日，可上訴。

蔡男說，因雙方爭吵的聲音過大，影響其睡眠，左手持鋁製球棒1 支到場，出言要求他們不要再爭吵。他表示，因為先看到謝妻等人有丟安全帽、棍子等，他怕有危險才帶鋁棒到場防身，他到現場只是叫他們不要吵，已經很晚了，他講一講就走了，「我沒有出手打人，謝男所受傷勢與我無關」。

蔡男的律師表示，謝男證稱遭蔡男持鋁製球棒持續猛力毆打超過1 分鐘，竟全無抵抗、喊叫或閃避行為，且未倒地，已與常情不符；謝妻證稱她因目睹蔡男毆打丈夫，遭受驚嚇而一時感到昏厥、幾近失去辨識能力，但於蔡男欲離開現場之際，謝妻竟能瞬間恢復理智，持手機拍攝蔡男照片，也與常情相違。

謝男表示，當天他本來在屋內，太太因為狗的事情與許姓主委夫妻發生爭執，她從外面叫他，他才過去現場，雙方爭執的聲音很大，他到場不到1 分鐘，蔡男就拿棍子過來，一到現場都沒有講話，就拿棍子攻擊他身體左邊側面腰部等部位，「我根本沒辦法反應過來」。

謝妻指出，當時她看到許姓主委飼養的狗與她的狗在交配，她很生氣，有朝狗丟安全帽、棍子等物，要讓牠們分開，並一直大叫要她先生到現場處理；她看到被告拿著鋁棒走過來，一句話都沒有講就往她先生打，她想說不認識被告，他卻打我先生，一定會有事情，她才趕緊拿手機拍被告的照片，想要查出他是誰。