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模擬法庭審酒駕致死案 法官、檢察官、律師一起學習

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院今天恢復舉辦國民法官模擬法庭，司法院秘書長林輝煌致詞說，程序唯有透過模擬找出盲點並且解決，才是務實做法，台北地院院長黃國忠說，國民法官法可落實人民在憲法上的訴訟權利。

林輝煌說，全國各地方法院2020年9月1日起已完成32場次模擬法庭，一共通知1200位候選國民法官，有272人被選為國民法官與備位國民法官，參與的法官、檢察官與公設辯護人接近300人次。

黃國忠說，國民法官制與從前的制度有很大不同，新制要透過不斷模擬、精進，才能找到問題所在，而國民法官法最主要目的就是提升人民對司法的公信力。

今天模擬法庭擴大在大禮堂開場，法務部政務次長蔡碧仲、台北地檢署檢察長林邦樑應邀觀摩；新制2023年上路在即，吸引不少院、檢人士觀摩、學習、勤於筆記。

立委葉毓蘭、吳斯懷、江永昌也「到庭」觀摩。葉說，法官主要的工作是聽訟，不能專業到自以為是，國民法官是綜合陪審、參審的優點找到最適合台灣的制度、但律師師參與實際演練的比例不足，她希望新制讓人民的聲音進入審判。

這場模擬法庭審理的是「吳天良」酒駕致人於死的公共危險案，由法官林勇如、洪甯雅、林鈺珍組成合議庭，公訴檢察官是楊淑芬、林婉儀、羅儀珊，另有董泰德、嚴怡華、宋一心律師擔任「吳天良」的辯護人。

審、檢、辯三方先各自針對酒駕案的案情提出相關問題，要求34位到場的候選國民法官作答，最後選出適合人選，包括6名正式國民法官、4名備位國民法官。

其中，法官代表提問複雜、多專業術語，檢方代表問題簡易、直接，律師提問的語詞難易度居於審檢之間；一名參與模擬法庭籌備的法官說，從素人中過濾出適合擔任審判工作的對象，利用術語篩出人選，或者有利評議、溝通。

台北地院國民法官模擬法庭今恢復舉辦。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官模擬法庭今恢復舉辦。記者王聖藜／攝影
蔡碧仲（前排左一）、黃國忠（前排左二）、葉毓蘭（前排右二）、林輝煌（前排右一）觀摩國民法官選任程序。記者王聖藜／攝影
蔡碧仲（前排左一）、黃國忠（前排左二）、葉毓蘭（前排右二）、林輝煌（前排右一）觀摩國民法官選任程序。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠。記者王聖藜／攝影

國民法官 律師 司法院

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