拒二次酒測還撞傷警 27萬罰單因非酒測指定地獲撤銷

台北市李姓男子去年3月開車行經內湖巷口遇上警方酒測臨檢，酒測雖通過，惟警員見他沒穿上衣，又疑似有酒味，考量「酒精檢知器」並非精準，要求他熄火下車進行二次酒測，不料李男不配合，加速駛離，更撞傷警員。警方事後對他開出2張罰單共27萬元，並吊銷駕照，李男不服提救濟；台北士林地方法院本月1日更一審判決認為，警方酒測點並非長官審核指定地，警方違法在先，撤銷罰單。可上訴。

李男去年3月1日下午3時許行經內湖區安康路328巷口，當時西湖派出所警方正執行酒測勤務，要他搖下車窗對酒精棒吹氣，雖通過酒測，但警方發現他無著上衣、面色紅潤，且疑有酒氣，考量酒精棒受環境干擾影響大，要他熄火下車再次受檢；同時警方目視車內是否有違禁品，發現可疑菸盒要求查看。

當時李男不斷說「我沒有、真的沒有東西」，表示自己剛在運動中心打完籃球，正趕去公司弄貨，要警方「不要再弄我了」；當時一名警員的右手還放在駕駛座窗邊，要李男先熄火，殊不知他突然重踩油門，加速離去，害警員摔倒、右手挫傷。

警方事後依據道交條例「行經設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查而逃逸」與「因抗拒稽查而致人受傷」等違規樣態對李男開單，經台北市交通事件裁決所裁處2張罰單共27萬元、吊銷駕照，並參加道路交通安全講習。

李男收到罰單後不服，提行政救濟，士林地院去年7月6日認為事證明確、警方裁罰無誤，駁回上訴。李男再上訴，台北高等行政法院今年1月18日查看原審勘驗報告，認為李男已完成酒測義務，對於警方是否有法律依據要求熄火再次酒測，有待原審調查敘明，發回更審。

本月1日，士林地院更一審指出，警方酒測路段、管制站之設置，應由警察機關主管長官指定，但詢問內湖分局，卻得到「經查無本分局主管長官指定紀錄佐證資料」，認為警方違法酒測，原處分有誤，撤銷李男27萬元罰單。可上訴。

內湖分局表示，會針對酒測勤務規劃進行檢討策進，加強內部教育訓練，讓警方執勤時符合警察職權行使法。另外，受傷的唐姓警員對李男提出傷害告訴，士林地院於今年8月判他拘役50日，可易科罰金。

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