人夫不知妻腹中胎兒是誰的 向小王求償獲賠50萬

男子阿雄與妻子小蘋結婚1年餘，小蘋與陸男密切交往，經陸妻發現後，陸坦承與小蘋發生性關係，而小蘋懷孕無法確認腹中胎兒是阿雄的或陸男的，前往醫院進行子宮搔括手術，阿雄請求損害賠償80萬，一審判決陸男給付阿雄25萬元；阿雄認賠償金額太少上訴二審，台中高分院判陸男給付阿雄精神慰撫金50萬元。不得上訴。

台中高分院合議庭審酌，陸男與小蘋間的親密行為並發生性行為，造成阿雄精神上痛苦至鉅；小蘋於婚姻期間與陸男發生性行為，因無法區辨她懷孕是自阿雄或陸男而接受人工流產手術，對阿雄造成相當大的衝擊，認阿雄請求陸男賠償精神慰撫金50萬為適當。

判決書指出，阿雄（化名）與小蘋（化名）於2019年1月間結婚，因與陸男曾為同事而認識，2020年6月間，陸男的妻子及家人欲質問小蘋，阿雄始知悉陸男不斷以甜言蜜語方式誘惑小蘋，並多次表示與妻子並非真愛。

至2020年6月底，陸男的妻子質問丈夫，陸男坦承與小蘋至少約會7次及發生4次性關係。此時，小蘋懷有身孕，但無法確認究竟是自丈夫或陸男受孕，阿雄及小蘋在承受莫大精神痛苦下決定於同年7月4日前往醫院進行「子宮搔括手術」。

阿雄及小蘋身心均因此受有莫大壓力及痛苦，亦罹患憂鬱症，終日需服用精神安定藥物以穩定情緒，否則即會出現自殘狀況。遂請求陸男賠償精神慰撫金新台幣80萬。

陸男坦承雖曾與小蘋發生合意性行為，但他目前不再與小蘋聯繫，而他目前待業中，阿雄請求賠償精神慰撫金80萬元，嫌過高，請法官酌減精神慰撫金。