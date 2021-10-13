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陰莖長痘痘大囊腫 手術切除 尿尿分岔怒告醫師

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名男子在201８年間，因陰莖繫帶上長有痘痘大小的囊腫，至振興醫院動門診手術，切除囊腫，但術後尿尿分岔、勃起疼痛，男子憤而提告泌尿科黃姓醫師涉嫌業務過失傷害罪嫌。士林地檢署偵結，以不起訴處分。

男子提告指出，醫師在門診手術切囊腫，本應注意不得切除囊腫以外之物，竟誤切龜頭致龜頭破洞，排泄尿液時會有2道尿柱，勃起時疼痛，造成陰莖尿道下方遺留瘻管結構，包皮及龜頭黏連、龜頭的尿道下裂等傷害。

黃姓醫師辯稱，此手術風險有出血、術後傷口癒合不良、感染等，門診手術有告知男子，且手術順利，切下長在龜頭上方約0.5公分的囊腫，沒有切到其他部位，切除後分縫合皮下組織及皮膚，且開立抗生素和藥膏，直到回診時，男子稱「傷口沒有長好，有點開開的」檢查後才發現是「傷口癒合不良」

醫師稱，傷口沒有合起來，可能是體質、外力、疾病、感染等因素，不影響排尿、勃起等功能的情況下，不建議處理癒合不良，若要癒合只能再次動手術，且不會為男子再動手術，建議轉診找尿道傷口經驗豐富的林醫師。

男子稱，囊腫像痘痘、長在繫帶上，不是長在龜頭，門診手術局部麻醉、10分鐘完成，但他認為醫師切除的橫切面切太大，切到龜頭，回診時醫師聲稱，尿尿、勃起時傷口裂到。

告訴代理人稱，醫師沒有告知手術可能產生瘻管風險，也沒有說若產生瘻管修復困難，如果事先告知，不會同意動手術。

檢方將全案送鑑定，男子罹患陰莖皮質囊腫，治療方式除了囊腫切除手術，還可採取切開或抽吸等治療，但後者較容易復發，臨床上無方比較手術與切開或抽吸等治療方式，兩者間產生瘻管的機率高低。

另，病歷紀錄未記載切除皮膚組織的詳細位置及範圍，難以判斷切除位置及範圍是否符合醫療常規，無法判斷切除範圍是否過大或誤切。臨床上動手術切除陰莖皮質囊腫，若切到尿道組織，即有可能產生尿道皮膚瘻管合併症，但可能性不高，故一般不會特別告知病人有可能發生皮膚瘻管難以癒合的合併症。

再者，臨床上術後，生殖器勃起可能會影響傷口癒合，目前無特別藥物或其他方法可以避免病人生殖器勃起，僅能從衛教儘量避免生殖器勃起影響傷口癒合。檢察官認為，醫師實施手術治療，較易完全清除皮膚囊腫，也無特別藥物或其他方法可以避免病人生殖器勃起，且尿道皮膚瘻管難以癒合合併症可能性不高，本次手術難以預防男子受有包皮、龜頭黏連、龜頭的尿道下裂等傷害，全案不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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