長榮空姐罷工網媒記者po酥胸 自爆「認真拍」高院加判
長榮空服員2019年6月罷工，網路卻傳出空服員遭偷拍酥胸畫面，檢警追查，發現是網路媒體范姓前攝影記者散布。范坦承「受同好教唆才傳影片到群組」但否認偷拍；桃園地方法院考量他允諾賠空服員15萬元和解，依妨害秘密罪判拘役30日，緩刑2年，另被訴偷拍部分判無罪。台灣高等法院今撤銷無罪部分，再判拘役20日，同樣緩刑2年。
高院批范利用採訪攝影的機會侵害空服員隱私，使她遭物議、身心受創。
范姓前記者2019年6月22日到長榮航空採訪罷工時，稱從不明人士那兒取得空服員被從上往下偷拍胸部的隱私照片，下載存在手機內，當天早上10點再傳到有7人以上的「猛丁丁砲兵團」LINE群組；後因成員要求，他再傳空服員被偷拍的影片。
當時照片、影片在網路流傳，空服員因在罷工現場彎腰整理物品，穿著寬鬆上衣就遭人偷拍，被害人不堪受辱提告。桃園市警蘆竹分局循線逮捕范，檢方偵結依散布、竊錄他人非公開之身體隱私部位等罪嫌起訴。
桃院審理時，范否認偷拍，辯稱是受到群組內同好的教唆，才會將網路上搜尋到的照片、影片上傳。法院勘驗畫面，雖無法清楚辨認被害人有無穿內衣，未見乳暈乳頭，但拍到她彎腰側身乳房露出一部分，認定范散布乳房照。
桃院考量范無前科，卻為滿足同好而上傳檔案，衡酌他認罪、賠償對方15萬元、當庭道歉並獲原諒，依2個散布竊錄之他人非公開之身體隱私部位內容罪，各判拘役20日，應執行拘役30日，緩刑2年。
檢方起訴偷拍部分，桃院判范無罪，檢察官就此部分上訴。
范姓前記者否認上傳的胸部照片與影片是他偷拍的，辯稱「是從網路下載」，但高院審理認為這些照片、影片確實是被害人在被偷拍後2日內遭范直接上傳群組，而不是用連結方式分享，認定他持有這些檔案。
范在上傳照片後，群組成員馬上留言表示「羨慕」，范繼續再傳送被害人俯身照片2張，並以自己的背影相片註明「被同業側拍我認真拍美女空姐」。當群組成員留言「貴（跪）求更多超兇的空姐」，范則回「今天下雨，兇不出來」，高院認為他明明就是以拍攝者自居、回應其他成員，而且同年月26日因「有人把影片流上網路」他立即退群。
范聲稱影片源自網路，高院不採信，認定他犯刑法「竊錄他人身體隱私部位罪」。高院認為一審認為無法精準推算被害人遭竊錄的時間而判犯無罪，這部分有錯誤，應該撤銷改判；考量他一審時已與被害人和解，再判他拘役20日並諭知緩刑2年。
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