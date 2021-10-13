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他17年前捲入鬥毆打死人 囚4年判無罪今翻盤改判8年4月

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被指控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死包姓男子，劉被判9年有期徒刑定讞，台灣冤獄平反協會認為全案有指認瑕疵發動救援，2018法院裁定再審，前年高雄高分院逆轉改判劉無罪，不過最高法院撤銷判決，發回更審。今劉正富更一審宣判，改判8年4個月，可上訴。

劉正富（左）聽完宣判後情緒低落，冤平會執行長羅士翔（右）在旁打氣。記者張議晨／攝影
劉正富（左）聽完宣判後情緒低落，冤平會執行長羅士翔（右）在旁打氣。記者張議晨／攝影

今劉正富在家人、冤平會成員陪同下，到庭聆聽宣判，聽聞刑期從無罪改為有罪判決，一時情緒低落，久久無法言語。冤平會執行長羅士翔說，這次發回更審，有向法官主張針對證人指認部分可請教專家，或重回案發時間的現場，釐清當天能見度，但這些法院都沒有調查，結果令人無法接受。

羅士翔說，劉正富案子有嚴重指認瑕疵、搞丟證據，劉提出的不在場證明，被警察搞丟，監察院對此也提出指責，對結果遺憾，拿到判決書以後，律師團再決定如何提起上訴，他們會繼續跟劉正富走在一起。

本案起因於屏東縣萬巒鄉兩邊少年因細故發生爭執，雙方撂人約在萬金營區大門前談判，劉正富一方共18人，遭毆致死的包姓少年一方則有8人，雙方赴約後都帶著棍棒、鐵條等物品助陣，談判破裂後發生激烈衝突，包男在混戰中遭痛毆重傷，送醫急救5天宣告不治。

但當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男。直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案，警方循線將劉逮捕到案，2013年被依傷害致死罪，判刑9年定讞。

劉正富曾提出當晚宿舍附近的店家發票作為不在場證明，但警方遺失了這份證據，這張發票從未進到法院中。劉正富入監服刑後，台灣冤獄平反協會認為全案有指認瑕疵，2013年立案救援，檢察總長兩度針對案件中重大的指認瑕疵，為劉正富提起非常上訴，但皆被最高法院駁回。

義務律師團向法院提再審程序，歷經高雄高分院駁回、最高法院發回、開始再審，檢察官又抗告等波折，於2018年法院裁定開始再審。

2019年高等法院高雄分院認為，案發現場沒有路燈，無法辨識劉有參與，加上多名證人指證程序有瑕疵及劉提出有利證據，有可能不在場，因此認定罪證不足，逆轉改判無罪。

檢方不服上訴最高法院，三審合議庭認為，劉正富在警方通知其他親友詢問前，曾私下討論如何陳述過程，若劉未出現在案發現場，何必探查警方掌握的證據與調查方向，甚至影響其他親友的供述，原判決對於常理並未釐清，有理由不備違法，因此撤銷原判決發回更審。

劉正富聽完宣判後，從無罪改為有罪被判8年4月，情緒低落久久不能說話。記者張議晨／攝影
劉正富聽完宣判後，從無罪改為有罪被判8年4月，情緒低落久久不能說話。記者張議晨／攝影

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