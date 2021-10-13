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騎電動自行車違規撞闖紅燈路人致重傷 男遭判刑6月
徐姓男子去年2月晚間騎電動自行車違規載女友出門，在新竹縣竹北市一處交叉路口，竟疏於注意，未開燈又超速通過路口，不甚撞上闖紅燈的郭姓路人，導致郭頭部外傷合併顱內出血、中樞神經損傷、腦積水、呼吸衰竭併缺氧等；新竹地院審理終結，徐被依過失傷害致重傷罪判刑6月。
經查，徐男去年2月19日騎電動自行車違規載女友沿新竹縣竹北市縣政九路由南往北方向直行，行經一處交叉路口時，疏於注意，於夜間未開燈又超速駛入號誌管制路口，撞上闖紅燈走在行人穿越道上的郭姓路人，使郭頭部外傷合併顱內出血及中樞神經損傷、腦積水、創傷性硬腦膜下出血、大腦創傷性出血、創傷性蜘蛛網膜下出血、呼吸衰竭併缺氧，伴有期間長短未明意識喪失等傷害。
法官認為，徐男應遵守行車相關規定，案發時不論路況、視距均良好，而徐騎駛電動自行車卻違規載人，於夜間未開燈又超速通過號誌管制路口，又未注意車前路口狀況釀禍，造成郭姓路人受傷，徐雖坦承犯行，也無前科紀錄，事發至今卻無意願和解，經法院二次通緝才到案，卻未正視車禍案件對郭造成的傷害，衡量徐的行為在交通事故屬肇事次因，郭未依行人專用號誌指示穿越道路，又未充分注意左右來車，為肇事主因，審酌依過失傷害致重傷罪判刑6月。
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