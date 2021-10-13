快訊

幸運兒是你嗎？888元農遊券23萬人抽中 中籤率僅2%

新北首例！42歲男性打完BNT後胸悶、冒冷汗搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎電動自行車違規撞闖紅燈路人致重傷 男遭判刑6月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

徐姓男子去年2月晚間騎電動自行車違規載女友出門，在新竹縣竹北市一處交叉路口，竟疏於注意，未開燈又超速通過路口，不甚撞上闖紅燈的郭姓路人，導致郭頭部外傷合併顱內出血、中樞神經損傷、腦積水、呼吸衰竭併缺氧等；新竹地院審理終結，徐被依過失傷害致重傷罪判刑6月。

經查，徐男去年2月19日騎電動自行車違規載女友沿新竹縣竹北市縣政九路由南往北方向直行，行經一處交叉路口時，疏於注意，於夜間未開燈又超速駛入號誌管制路口，撞上闖紅燈走在行人穿越道上的郭姓路人，使郭頭部外傷合併顱內出血及中樞神經損傷、腦積水、創傷性硬腦膜下出血、大腦創傷性出血、創傷性蜘蛛網膜下出血、呼吸衰竭併缺氧，伴有期間長短未明意識喪失等傷害。　　

法官認為，徐男應遵守行車相關規定，案發時不論路況、視距均良好，而徐騎駛電動自行車卻違規載人，於夜間未開燈又超速通過號誌管制路口，又未注意車前路口狀況釀禍，造成郭姓路人受傷，徐雖坦承犯行，也無前科紀錄，事發至今卻無意願和解，經法院二次通緝才到案，卻未正視車禍案件對郭造成的傷害，衡量徐的行為在交通事故屬肇事次因，郭未依行人專用號誌指示穿越道路，又未充分注意左右來車，為肇事主因，審酌依過失傷害致重傷罪判刑6月。

徐男騎電動自行車不甚撞上闖紅燈的郭姓路人，新竹地院審理終結，依過失傷害致重傷罪判刑6月。圖／報系資料照
徐男騎電動自行車不甚撞上闖紅燈的郭姓路人，新竹地院審理終結，依過失傷害致重傷罪判刑6月。圖／報系資料照

電動自行車

延伸閱讀

廣西女闖紅燈 秀「聯合國證件」嗆：我前世是英國女王

警追緝闖紅燈撞傷無辜騎士 豐原警分局連帶國賠54萬

機車闖紅燈攔腰撞上　大貨車「閃不掉」沒肇責

超速、口罩遮牌、比讚挑釁　年輕男女騎士吃上萬元罰單

相關新聞

他17年前捲入鬥毆打死人 囚4年判無罪今翻盤改判8年4月

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被指控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死包姓男子，劉被判9年有期徒刑定讞，...

富士全錄爆掏空 營業部長移送 親友遮傘護駕

日本知名印表機品牌富士爆掏空弊案。台灣富士全錄營業本部部長吳經明，涉與上市公司「聚碩科技」業務團隊勾結，藉由偽造採購交易...

騎電動自行車違規撞闖紅燈路人致重傷 男遭判刑6月

徐姓男子去年2月晚間騎電動自行車違規載女友出門，在新竹縣竹北市一處交叉路口，竟疏於注意，未開燈又超速通過路口，不甚撞上闖...

30公分水果刀插進茶館女左胸害命判15年 想花20萬和解

保全員周遙松與茶藝館劉姓女員工有感情糾紛，去年11月18日兩人在騎樓爭吵，周酒後情緒失控掐住她脖子，再持長達30公分的水...

綠營黨內初選質疑遭抹黑 台南前副市長告網媒被駁回

台南市前副市長顏純左2019年4月間參與民進黨台南市第一選區立委初選，控訴遭網路媒體抹黑，影射買耐絞寧送里長涉嫌貪汙，他...

富士全錄掏空案 營業部長被聲押

日本知名印表機品牌富士爆掏空弊案。台灣富士全錄營業本部部長吳經明，涉與上市公司「聚碩科技」業務團隊勾結，藉由偽造採購交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。