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影／刪Q23日投票賭盤開得火熱？中警：尚無具體情資
立法委員陳柏惟的罷免案將在23日投票，為讓罷免投票作業順利進行，台中市警局長蔡蒼柏今天與台中市刑大隊長林明佐等人，前往台中市清水警分局召開專案會議，除聽取分局提報的查察賄選、防制暴力介入選舉等作為外，也針對選舉罷免案活動期間可能發生的各項違法行為，研擬因應對策，避免衝突、脫序事件發生，另外此次罷免案傳出有選舉賭盤狀況，成為地方人士、政論節目討論話題，台中市警局也重申，並無接獲情資。
台中市警局表示，近日來有關立法委員陳柏惟的罷免案，有人開選舉賭盤的狀況，甚至有網路意見領袖，甚至是有名嘴在政論節目談到，不過經過清查，市警局並無接獲情資反應，也無查獲具體不法事證，已要求各單位加強蒐報，落實各項蒐證查處作為。
台中市警局強調，如有發現賭盤介入選舉情形，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並全力執行各項選舉查察工作，防止金錢、暴力或其他不法手段介入罷免投票作業，確保投票過程公平、公正。
台中市警局長蔡蒼柏表示，罷免案投票是憲法所保障人民的參政權，市警局將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法的方法干涉罷免案投票，對於任何違法情事，市警局與地檢署必將全力偵辦，排除任何企圖干擾選舉情事，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。
台中市警局呼籲，有關「台中市第10屆立法委員第二選區罷免案」，民眾如有相關選舉賭盤或罷免投票不法情事，請踴躍撥打110專線報案，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，並立即追查偵辦，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元的高額檢舉獎金，讓我們一起共同守護民主法治，讓此次選舉平安順利完成。
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