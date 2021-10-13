綠營黨內初選質疑遭抹黑 台南前副市長告網媒被駁回

台南市前副市長顏純左2019年4月間參與民進黨台南市第一選區立委初選，控訴遭網路媒體抹黑，影射買耐絞寧送里長涉嫌貪汙，他不甘清白受辱，按鈴控告呂姓總編輯涉及誹謗，一審認證據不足，呂男獲判無罪，檢不服上訴，二審認作者就該意見表達已盡合理查證義務，質疑論證，並未超過合理評論界限，應認屬善意發表言論，駁回上訴，不得上訴。

檢方調查，呂男是網路電子報總編輯，明知前台南市副市長顏純左於2012年10月間，以特支費購買心臟用藥「耐絞寧」，贈送給全台南市752位里長時，並無浮報價格及收取回扣等情事，竟仍於2019年4月22日，在電子報上刊載主題為「【獨家再爆料】不會吧！顏純左連小錢都A？」報導，內容中提及「要出來插政治，母湯去歪哥」、「勿因惡小而為之，勿因錢小而A之」、「浮報商品價格」等不實事項，足以貶損顏的名譽。因認呂涉犯刑法中散布文字誹謗罪嫌，提起公訴。

顏純左認為，選舉選到這樣真的很沒品，當時提出聲明，保留法律追訴權，但他們又變本加厲報導「顏純左101年買耐絞寧是貪汙！貪汙30多元」。他出面悍衛清白，並在律師的陪同下，對媒體社長及撰稿者提告。他說，不知幕後黑手是誰沒有直接證據，但提出許多在臉書和line的截圖，一再轉傳惡意攻擊的報導，也有候選人在line轉傳，動機為何？令人起疑，也請社會大眾幫他揪出幕後的政治黑手。

呂男說，該文章並非屬於報導性質，而是評論，其中提及顏以特支費7 萬元購買「耐絞寧」藥品一事，有很多報章雜誌評論過，他考量顏曾擔任副市長，屬於公眾人物，應該接受公評。他依照網路上既有的報導資訊，加上他前往一般藥局查詢價格取得收據，比對確認與文章所載「耐絞寧」藥品的市售價格相符，且他有詢問藥局，確認批量採購該藥品，通常會依數量而有折扣，所以該文章經他查證審核後，認為是依據合理、合乎邏輯的正確推論，所提出的合理懷疑與評論，並非肯定指稱顏有「A 錢」、「歪哥」等情事，因此決定刊登。