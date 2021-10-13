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富士全錄掏空案 營業部長被聲押

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

日本知名印表機品牌富士爆掏空弊案。台灣富士全錄營業本部部長吳經明，涉與上市公司「聚碩科技」業務團隊勾結，藉由偽造採購交易，利用買空賣空手法掏空2億元資產，並將不法所得匯入妻子陳慧珍可運用帳戶，部分資產挪用海外購置房地產。

檢調12日兵分5路搜索，帶回吳經明與其妻陳女、親友等共8人，檢方複訊後，依刑法背信罪向吳經明聲請羈押禁見，周男、楊女及曾女各諭令50萬元交保；譚男及吳女各諭令30萬元交保、林女20萬元、陳女30萬元交保。

據了解，檢調除搜索台灣富士全錄、吳經明住家外等5處地點，同時前往聚碩科技新竹分公司調閱採購文件，另在吳家搜索出大筆現金，當場予以查扣。

吳經明在台灣富士全錄服務20年，部長職位是公司元老級人物，他在2013至2018年間，利用自行決行採購案的權限，偽造向聚碩科技等企業不實採購軟體文件，多年來以鯨吞蠶食方式，陸續掏空2億元資產，資金流向陳慧珍可掌握帳戶中，疑輾轉移往日本置產。

調查顯示，配合假採購的聚碩科技等公司，負責協助開立假發票，從中賺取價差，並協助吳經明製作資金進出項流程，掩飾掏空犯行；吳到案後否認不法，強調所有採購都有實際進貨，沒有掏空。

台灣富士全錄由於日本母公司的股權變動，成為百分百富士軟片子公司，今年4月更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司」；聚碩科技公司曾與艾博斯科技進行虛偽交易，時任董事長吳祚綏也被檢調約談。

台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。記者張宏業／攝影
台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。記者張宏業／攝影

掏空

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