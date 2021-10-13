結婚當天就入獄...老婆交男友生兒子 他獄中2度戴綠帽

桃園黃姓男子和陳姓妻子結婚當天就入獄，服刑期間陸續接到戶政事務所通知，表示陳女生下2名小孩，父親欄要登記他名字，但經鑑定非經他受胎所生，對陳求償60萬元，陳女則說「先生曾答應她在外可交男友」；法院審酌，黃婚後即入獄，難履行夫妻同居義務，判陳應賠黃8萬元，可上訴。

黃男主張，和妻子2015年8月結婚，但當天就因案入監服刑，刑期至2025年11月為止，客觀上並無可能和陳女接觸並讓她懷孕生子，未料自己卻接連在2017、2020年接獲戶政事務所通知，表示陳女前後生下2名兒子，父親欄要登記他的名字。

黃男認為，被關期間兩度接獲通知，才驚覺妻子在外和其他男人性交還懷孕生小孩，導致自己配偶權遭侵害、內心痛苦不已，對陳女提民事損害賠償，求處精神撫慰金60萬元。

陳女抗辯稱，她承認有生下2名兒子，但是黃男在入監前有跟她說「她在外面可以找男朋友」，且黃也同意離婚，期間也有到監獄探視先生，並告知自己有交男友，後來還寄離婚協議書給他，但黃卻退回並表示因沒找到證人簽名。

法院查，陳女所生的2名兒子，經查確認非經黃男受胎所生，可見陳女確實有通姦行為，並已侵害黃配偶的權益、情節重大，且生小孩期間，黃、陳的婚姻關係存續中。