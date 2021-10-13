富士全錄爆掏空 營業部長移送 親友遮傘護駕

日本知名印表機品牌富士爆掏空弊案。台灣富士全錄營業本部部長吳經明，涉與上市公司「聚碩科技」業務團隊勾結，藉由偽造採購交易，利用買空賣空手法掏空2億元資產，並將不法所得匯入妻子陳慧珍可運用帳戶，部分資產挪用海外購置房地產，調查局13日搜索約談吳、陳共8人，詢後依背信等罪移送台北地檢署，不排除強制處分。

吳經明與陳慧珍被調查官移送北檢時，在地檢署等候多時的親友拿出雨傘干擾媒體拍攝，吳、陳2人十指緊扣靠在一起，還差點走錯路，最後被調查官帶入法警室，偵訊重點將是追查海外金流。

據了解，檢調除搜索台灣富士全錄、吳經明住家外等5處地點，同時前往聚碩科技新竹分公司調閱採購文件，另在吳家搜索出大筆現金，當場予以查扣。

吳經明在台灣富士全錄服務20年，部長職位是公司元老級人物，他在2013至2018年間，利用自行決行採購案的權限，偽造向聚碩科技等企業不實採購軟體文件，多年來以鯨吞蠶食方式，陸續掏空2億元資產，資金流向陳慧珍可掌握帳戶中，疑輾轉移往日本置產。

調查顯示，配合假採購的聚碩科技等公司，負責協助開立假發票，從中賺取價差，並協助吳經明製作資金進出項流程，掩飾掏空犯行；吳到案後否認不法，強調所有採購都有實際進貨，沒有掏空。