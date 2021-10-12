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學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

有錢投資詐欺為何要強制工作？ 蔡碧仲：觀念錯

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，大法官今在憲法法庭行言詞辯論。聲請代理人王炳人律師指有些詐欺犯本身很有錢，為更有錢才投資詐騙機房，為何要強制工作？法務部次長蔡碧仲指強制工作是要培養正確的工作觀念、自律的工作習慣，為何詐欺犯怕「送中」？國人都了解。

大法官詹森林詢問強制工作「違反人性尊嚴」嗎？另問法務部「犯罪習慣」與累犯如何區隔，會不會構成一行為重複評價？

律師周宇修表示，我國憲法本文沒有「人性尊嚴」，但透過大法官如490號解釋、567號解釋，可來闡釋、具體化內涵。周說，強制工作制度是針對某些族群而來，但為何需要強制工作的指鎖定竊盜等而不及於其他犯罪類型？他認為社會金字塔階級卻有快很多的訴訟制度。

律師李艾倫說，監察院2019年的調查報告指受處分人與一般受刑人作業沒有差異，技能訓練為「受刑人為主、受處分人為輔」，他們代理廿餘位受處分人，難道他們都在說謊嗎？

大法官黃虹霞詢問，監院認為強制工作應廢止，但法務部的顧慮是什麼？她也對李艾倫和法務部各說各話感到疑惑，詢問強制工作1年的預算有多少？並問聲請人蔡政晏和法扶律師，若廢除強制工作而會來刑度提高，結果會比現在更好嗎？為何挑財產犯罪者強制工作，而殺人、竊國者不用呢？

法務部次長蔡碧仲說，行萬里路勝讀萬卷書，想要了解強制工作就是到現場看，而不是看影片、看書面挑毛病，如果技職訓練不好，為何有些人擔憂參加不到？如果有處分人學會「甕仔雞」那不是好事嗎？蔡說，之所以出現雞兔同籠的狀況，是受刑人與受處分人享受同樣的待遇，而不是受處分人「降等」，更何況受處分人再犯率低，是事實；若廢止，這是我們要的嗎？

法官蔡政晏說，像是銀行法、偽造有價證券都是3以上有期徒刑之罪，若加重其刑，要怎麼審判？他不贊成廢除保安處分、直接提高刑期。

律師王炳人表示，一些詐欺犯本身都有工作，都很有錢、有資力，但為何要跨國詐騙？是因為他們想要更有錢，出資設機房可以「更有錢」但富貴險中求，但這些都要強制工作。王說，刑前強制工作與入監沒有差別，他的當事人開遊覽車公司「很有錢」，不需要學技能，從這角度來看，已侵害人性尊嚴。

蔡碧仲說，詐欺聲請人的意思說「馬無野草不肥」，但強制工作是要培養正確的工作觀念、自律的工作習慣，像這種判16年的「刑後」再叫他強制工作很難，因此才修法改為「刑前」。為何詐欺犯怕「送中」，像這要吃野草的甘犯法紀會怕什麼？國人都了解原因。

許恒達教授反對提高刑度，也認為是否因強制工作而降低再犯率？謝如媛教授也認為再犯率變低沒有受到檢證，但也反對因廢除強制工作而提高刑度，或許假釋時可利用保護管束來學習技能。侯崇文教授則認為特別的人需要特別的處分，以避免再犯、給予矯正，但他認為強制工作這一名詞不符合現代社會的要求，或許「改個名字」改稱「強制技職教育」。

林鈺雄教授雖認為強制工作違憲，但無法從「人性尊嚴」來下手，他也再次強調今天討論的不是「強迫勞役」，他希望把強制工作的技職訓練能推廣到一般受刑人。林說，每個國家國情不一樣，但他不希望廢掉後全都回到提高刑度。

大法官呂太郎詢問刑法、盜贓條例是針對有犯罪習慣者，但組織犯罪者有些則是「車手」，與詐欺、背信不一樣，追求金錢的慾望和其他人不一樣，為何也要強制工作？蔡碧仲解釋，這是立法的問題，而實務中，只參加一次就被抓到的案例「非常鮮少」。

律師林俊儒在最後陳述時表示，強制工作違反一行為不二罰原則，且執行面、規範面與受刑人沒有區隔，也無法確保工作能力。

聲請人柯賜海表示，自己患了帕金森第四期，已經15年，現在是第16年，每天含悲、含恨過日子，他投下十幾億、賠了那麼多錢，還被判刑7年，強制工作3年，被一罪兩罰。柯稱「縫漁網」根本與社會脫節，指新疆才有強制工作，這根本違反人權、違反國際公約。

柯說，兩個多月前知道活不久了，開了一部車在陽明山度假，每天運動，今天很高興接到十幾年聲請釋憲的通知。

蔡碧仲表示，不能因執行有瑕疵就說法條違憲，監獄行刑法本來就有要人矯正，因此不能說強制工作也是「違反人性尊嚴」；他再次強調聲請人沒有到現場，不然就是臆測，很多都是想像，一些受處分人是觀念錯誤，強制工作不是只加強技職教育，強制工作是詐欺組織最害怕的手段，不用此遏阻，全世界都受害。

聲請人柯賜海表示，新疆才有強制工作，這根本違反人權、違反國際公約。圖／取自司法院影音網站
聲請人柯賜海表示，新疆才有強制工作，這根本違反人權、違反國際公約。圖／取自司法院影音網站
台東地方法院法官蔡政晏為本件釋憲案的聲請人之一。圖／取自司法院影音網站
台東地方法院法官蔡政晏為本件釋憲案的聲請人之一。圖／取自司法院影音網站

詐欺 律師 蔡碧仲 受刑人

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