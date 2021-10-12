動保團體出包！詐領絕育補助餘五百萬 修圖兩千多件遭訴

知名動保團體台灣照顧生命協會執行長董冠富遭檢舉藉由承辦流浪貓狗絕育計畫，詐領絕育補助及契約價款。檢廉調查，董男在2018、2019年間與洪姓理事長、李姓新竹分會長及雙和動物醫院陳姓負責人共謀，承辦新北市府流浪動物TNVR採購案，董男卻指示員工修圖，修改同一隻結紮的貓狗照片上的日期、角度、顏色等，並虛構地點等欄位，兩年來共詐得五百三十六萬餘元，溢領件數共兩千四百十七件。新北地檢署日前偵結，依詐欺取財等罪嫌，起訴董男等三人。

照生會創立於二○○五年，創辦人、執行長董冠富稱照生會是全台首創二十四小時救援貓狗的團體，也是首次進行貓狗巡迴結紮車行動。二○一九年，甚至成立政黨「中華照生黨」投入選舉，欲進入立法院推動保及慈善議題。董冠富對動保議題著力很深，上遍各大媒體，也得到藝人費玉清、隋棠、陳芳語等人具名支持，捐錢捐車給予贊助。

不過，照生會的部分行動也引來爭議，像是二○一四年董冠富得知八里一處養殖場有違法疑慮，環境髒亂，向新北動保處檢舉。動保處人員前往稽查，照生會成員也在場陪同，動保處認定犬舍雖管理不當，但犬隻無立即生命危險，因此未強制帶走犬隻。

董冠富聽聞三名在場的照生會成員描述，認為情況危急，指示他們破門而入，救出五十多隻品種犬，照護後送養。後續遭養殖場負責人提告竊盜，一、二審認定，董男是為了搶救犬隻生命，救出的犬隻確實有三隻急救無效，且他自費結紮並送養，難以認定他有不法所圖，因此判他無罪確定。不過，民事部分最後以十萬元和解。董冠富當時表示，他受不了虐待動物的情況，要透過黑暗救援力量，成立「貓狗110」，制止與防虐狗貓行為。

二○一九年，新北市議員李倩萍與羅文崇召開記者會，指控照生會詐領補助款，當時他們在記者會上稱，照生會以相同結紮照片大量請領絕育補助。當時，董冠富受訪表示，可能某些團體不滿補助款被瓜分，想報復他們，他辯稱，照片雷同是因為許多流浪動物毛色相似，不能夠沒證據就亂栽贓。

廉政署與新北地檢署調查指出，照生會承辦新北市府流浪動物TNVR採購案，董男在二○一八、二○一九年間與洪姓理事長、李姓新竹分會長及雙和動物醫院陳姓負責人共謀，涉嫌詐領補助款。

董男與雙和動物醫院及另一家不知情的動物醫院合作，進行絕育手術，兩家醫院都會將絕育手術照片回傳給給照生會。董男指示不知情的員工修改絕育手術照片，將同一隻結紮的貓狗照片上的日期、角度、顏色等加以調整，並虛構動物的來源、回置地點等欄位；再由李姓分會長製作不實的絕育補助證明書，蓋上獸醫師章，貼上修圖後的絕育照片，向新北市動保處請領款項。

檢方統計，兩年來董男等人共詐得絕育補助款及契約價款共詐得五百三十六萬餘元，溢領件數共兩千四百十七件。

董男等三人到案後始終否認犯行，檢方認為，他們從事動物保護工作，卻長期、多次詐領政府高額補助款，不僅不坦承犯行，犯後態度不佳，未繳回犯罪所得，因此依詐欺取財等罪嫌，起訴董男等三人，並請求法院從重量刑。而雙和動物醫院陳姓負責人在偵查期間已過世，因此給予不起訴處分。

此外，檢方一併發現，雙和動物醫院陳姓負責人與另一動保團體也共謀犯罪。陳姓負責人與中華民國流浪天使護佑生命協會（護生會）的李姓理事長合作，承辦二○一六、二○一七年新北市府的絕育計畫。兩人將同一照片複製後，製造不實的動物資料，向新北市府請領補助款項，兩年來，詐得十一萬四千元的補助款。