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阿邦師亮診斷書免入監 矯正署：依法行事非縱放

中央社 / 台北12日電

綽號「阿邦師」的精品達人李正邦遭爆本該因詐欺入監，因出具診斷證明，被拒收監，卻住在飯店開直播賣貨。矯正署今天表示，監獄處理過程是依法行事，並無縱放。

鏡週刊報導，李正邦因販賣假貨被告詐欺，去年遭判刑3年半定讞，但有爆料人指出，李入監服刑不到1週，就遭獄方拒絕收監，此後就住在五星級飯店行政套房，繼續開直播賣貨，讓被害人無法接受。

法務部矯正署發布新聞稿指出，本件李姓受刑人因案送入高雄第二監獄執行，由醫師進行健康檢查，發現有癌前病變情形。

矯正署表示，經醫師專業評估認為李男在監執行恐有喪生之虞，高雄第二監獄即依監獄行刑法第13條第1項第2款「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」規定辦理拒絕收監，並送交檢察官為適當處置。因此本件監獄處理過程是依法行事，並無縱放情事。

針對媒體報導李姓受刑人遭拒絕入監後的在外行徑，矯正署已請高雄第二監獄依權責再行審視當初辦理李男入監時的醫療紀錄等資料，供檢察官審視其後續病況有無改善及是否辦理再次發監執行事宜。

監獄 受刑人 法務部 檢察官

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