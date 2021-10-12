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台灣富士全錄營業本部長爆掏空2億 檢調搜索約談8人
調查局台北市調查處接獲檢舉，指台灣富士全錄營業本部本部長吳經明，涉利用可自行決定採購案的權限，多年來下上其手，假藉不實採購交易，A走2億元資金做為已用，台北市處今天兵分5路搜索約談吳經明等8人，預計晚間依背信、商會法等罪移送台北地檢署複訊。
據調查，吳經明在2013至2018年間，利用可自行決行採購案的權限，涉及多項不實採購交易，公司查帳後察覺吳涉及掏空款項，向檢調提告，全案才曝光。
台灣富士全錄由於日本母公司的股權變動，成為100%富士軟片子公司，今年4月更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司（FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd）」，並推出FinalCode 資安解決方案與Apeos系列多功能事務機新品。
更名後台灣富士軟片將整合集團在研發、製造及多元領域的豐富資源，以五大數位轉型主軸，包括辦公室事務暨數位印刷設備租賃服務、資訊安全服務、智能遠程維護管理、行動辦公與雲端服務與自動化工作流程，為台灣客戶提供商業創新。
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