前任15歲小女友產子 22歲男認了扛起扶養費獲緩刑

台南市22歲陳姓男子前年底結交15歲小女友，在小女友住處發生性關係後，去年初又在自己租屋內與小女友發生性關係，未料雙方因故分手，女方懷孕後去年10月底產下1子，經醫院通報後查獲，陳坦承是小孩的父親，經調解後同意負擔小孩的扶養費，台南地院認他對於14歲以上未滿16歲女子性交共兩罪，應執行7月徒刑，緩刑3年，判決確定後接受法治教育4場次。

檢警調查，陳與現年17歲未婚媽媽曾為男女朋友。陳明知當時女方為14歲以上未滿16歲女子，2018年12月間，在女方住處，在未違反其意願性交，去年1月間，又在新市區被告租屋處，再次性交，同年10月27日女方懷孕39周又6天，在奇美醫院產下1子。

經醫院通報後，警方循線查獲陳男，他到案後也坦承犯行。經台南地院安排調解，陳男與女方及其家屬調解成立，願意負擔該名未成年子女扶養費，女方也表示願意原諒前男友。

台南地院審酌，陳男為成年人，身心成熟，自應對男女交往為理性應對，竟於女方智識及判斷能力未臻成熟的情形下，與女方合意性交，很不應該，惟念雙方原為男、女朋友關係，且女方已經懷孕產子，陳男願意負擔相當扶養費用，且始終坦認犯行的犯後態度，並兼衡無犯罪前科，素行良好及其知識及生活狀況等一切情狀。